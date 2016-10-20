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Dünya

Trump: Seçim sonuçlarını ancak kazanırsam kabul ederim!

"Yasal bir mücadele başlatma hakkımı saklı tutacağım"

20 Ekim 2016 23:24

ABD başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, eğer kazanırsa seçim sonuçlarını kabul edeceğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Ohio eyaletineki Delaware kentindeki gösteride konuşan Trump, “Eğer kazanırsam, tabii ki bu muhteşem ve tarihi başkanlık seçimlerinin sonucunu kabul edeceğim” dedi. 

Trump, şöyle devam etti:

“Tabii ki, net bir seçim sonucunu kabul edeceğim ama aynı zamanda da sonuçların soru işaretleri yaratması durumunda da yasal bir mücadele başlatma hakkımı saklı tutacağım.”

​Demokrat Başkan Adayı Hillary Clinton, dün yapılan son ve üçüncü başkanlık münazarasında Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceğini söylemiş; milyarder iş adamı ise sonuçları görmesinin ardından kararını vereceğini belirtmişti.

 

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