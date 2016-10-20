Trump’tan Hillary Clinton'a: Ne edepsiz kadın!

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton seçime 18 gün kala üçüncü ve son açık oturumda karşı karşıya geldiler. Açıkoturumun en akılda kalan ve sosyal medyada yankı bulan sözlerine ise Trump imza attı. Trump, Clinton için "Ne edepsiz bir kadın" ifadesini kullandı.

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, birçok analist, Donald Trump’ın son günlerde art arda patlayan skandalları nedeniyle anketlerdeki eriyişini durdurmak için belki de son fırsatı olan açıkoturumu değerlendirmekte başarılı olamadığı görüşünde. Dahası, ‘seçimin sonucunu kabul edeceğini deklare etmeyi’ reddetmesini de ‘yenildiğini kabul’ olarak yorumlayanların sayısı fazla. Las Vegas’taki açık oturum öncesinde iki başkan adayı birbirlerine duydukları kişisel nefreti gizlemeye bile çalışmadılar. Önceki açıkoturumda olduğu gibi açıkoturum başında tokalaşmadılar ve daha ilk dakikalardan itibaren hararetli şekilde atışmaya başladılar.

İşte son açık oturumdan bazı satırbaşları:

Son dönemde seçim mitinglerinde 8 Kasım’daki seçimin Clinton’ın kazanması için hileli olduğu komplo teorisini işleyen Trump, açıkoturumda da bu konudaki ısrarını sürdürdü. ‘’Oy verme yeterliliği olmayan milyonlarca kişinin seçmen kaydı yapıldı’’ iddiasında bulunan Trump, Clinton’ın başkan adaylığına bile izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Moderatör Chris Wallace’ın, ‘’ülkenin çıkarı için kaybedenin kaybettiğini açıklaması ve barışçıl iktidar değişimi bir Amerikan geleneğidir. Siz bu ilkeye bağlı kalmaya hazır olmadığınızı mı söylüyorsunuz?’’ şeklindeki sorusuna, ‘’yanıtı askıda tutmaya devam edeceğim’’ karşılığı verdi.

Hillary Clinton ise, Trump’ın, her zaman, işler kendi istediği yönde gitmeyince aldatıldığını söyleyen bir mızmızcı olageldiğini iddia etti ve ‘’Bu Donald’ın düşünme tarzı. Komik ama aynı zamanda rahatsız edici’’ dedi.

”Putin’in kuklası” tartışması

Açıkoturumun en sert anı ise Putin etrafında yaşandı. Trump, Clinton’ın hacklenen e-maillerinden birinde ‘açık sınır’dan yana olduğunu söylediğine dikkat çekince, Clinton, Wikileaks’a bu bilgileri Rus istihbaratının sağladığı iddiasına atıfla bunu Trump ile Putin’in yakınlığını sergileme fırsatı olarak kullandı. Clinton, Trump’ı Putin ile fazla yakın olmakla itham ederken, Trump’ın bu konuda ciddi bir itirazda bulunmaması ise dikkat çekti. Trump, Obama’nın Rusya’nın ABD’deki seçimleri etkilemek için siber savaş ve espiyonaj yaptığı yolundaki açıklamasına da atıfla Rusya’nın böyle bir faaliyet yürüttüğünün çok da açık olmadığını savundu.

Trump, ‘’benim hakkımda iyi şeyler söyledi’’ diye bahsettiği Putin ile iyi ilişki içinde olmak istediğini söyledi. Trump, Putin’in ‘Clinton’a saygı duymadığını’ söyleyince Hillary Clinton, ‘’Çünkü ABD başkanı olarak kendisinin kuklası olacak birini tercih eder’’ diye karşılık verdi. Trump da, ‘’Kukla sensin’’ diye çıkıştı. Hillary Clinton, ABD’nin 17 istihbarat kurumunun da ABD’ye yöenlik son dönemdeki bütün siber atakların Kremlin’den organize edildiğini ve amacın ABD seçimlerini etkilemek olduğunu raporlaştırdıklarını dile getirdi. Bu bağlantıyı reddetmeye devam eden Trump, ‘’Putin’i sevmiyor çünkü Putin her bakımdan onu zekası ile alt eder’’ diye konuştu. Trump, ‘’Putin ile hiç tanışmadım, en iyi arkadaşım da değil’’ diye de ekledi.

Trump: Kadınlara benim kadar saygı duyan yok

Trump, kendisine tacizde bulunduğu iddiası ile ortaya çıkan 9 kadını tanımadığını ve Demokrat Parti tarafından bu isle görevlendirildiklerini iddia etti. Clinton’ın Trump’ın bu kadınlardan biri hakkında kameralar önünde ‘zaten dokunmak isteyecek kadar çekici bir değil’ şeklindeki aşağılamasını hatırlatması üzerine ise ‘’Benim böyle bir beyanatım olmadı’’ demesi dikkat çekti. Trump’ın herkesin önünde söylediği sözler hakkında söylemedim demesi üzerine Clinton, ‘işte Donald bu.’ diye konuştu. Bu sırada Donald Trump’ın ‘kadınlara kimse benim kadar saygı duymaz’ sözleri salonda kahkahaya neden oldu.

Trump, Irak’ın ABD destekli bir koalisyonla Musul’u IŞİD’in elinden kurtarmaya çalışması operasyonunun Clinton’a seçim kazandırma politik motivasyonlu bir operasyon olduğunu iddia etti. Clinton ise bunun Donald Trump’ın her konuda komplocu bir kafa ile düşünmesinin tipik göstergesi olduğunu savundu.

Trump’ın yüzde 90’ından fazlası Meksikalı milyonlarca kaçak göçmeni sınır dışı edeceğini söylerken, ‘Çünkü aralarında kötü adamlar (bad hombres) var” diyerek İspanyolca bir kelimeyle ifade etmesi, Hispanik seçmenlere ayrıca bir tokat gibiydi.

Açıkoturumun en akılda kalan ve sosyal medyada yankı bulan sözleri ise Clinton’ın sosyal güvenlik reformunu tartıştığı sırada sarf edildi. Clinton, kendisi ve Trump gibi yüksek gelirli kişilerin vergilerini artıracağını söyledi ve Trump’ın yıllardır vergi ödemediğine atıfla, ‘bu reformla artık vergiden yakayı kurtaramayacağını varsayıyorum’ dedi. Trump, mikrofonuna eğildi ve ABD’nin iki büyük partiden birinin ilk kadın başkan adayını, ‘Ne edepsiz bir kadın’ diye ilan etti.