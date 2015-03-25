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Sağlık

Domuz gribinden nasıl korunursunuz?

Domuz gribi salgını büyüyor. Peki bu salgından korunmanın basit yolları neler?

25 Mart 2015 14:37

Domuz gribi hakkında bilgilendirme yapan Elab Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zerrin Beykal; “Domuz gribinden korunmak için kapalı ortamların sık sık havalandırılması, gripli kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durması, sık sık ellerin yıkanması gereklidir” dedi.

Grip, her yıl sonbahar ve kış aylarında oldukça etkili bulaşıcı bir salgın olarak karşımıza çıkıyor. İnfluenza adı verilen grip virüsünün çeşitli tipleri bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, domuz gribi (İnfluenza A H1N1)’nin 2009 yılında dünyada büyük bir salgın oluşturduğuna dikkat çekiyor. Şu anda da ülkemizde yer yer vakalar görülüyor ve bazıları ölümle sonuçlanıyor. Domuz gribi ve belirtileri hakkında açıklama yapan Elab Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zerrin Beykal; “Domuz gribi (İnfluenza A H1N1) ; öksürük, hapşırık ile havadan, etraftaki eşyalara sürülen eller ağıza ve göze sürüldüğünde bulaşır. Kuluçka süresi, 1-4 gün arasında en fazla 7 gündür. Belirtileri; yüksek ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, baş ve boğaz ağrısı, öksürüktür. Bazen ishal, bulantı-kusma da olabilir” dedi.

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