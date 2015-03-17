Sağlık Bakanlığı: 170 kişide domuz gribi tespit edildi, 16 kişi öldü!

Son günlerde art arda gelen domuz gribi ölümlerinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "2014 yılı içinde 170 kişide H1V1 (domuz gribi) tespit edildi. 11 kişi öldü, 2015'te de 5 kişi öldü" dedi. Herhangi bir salgının söz konusu olmadığını savunan Gümüş, "Geçen yıllara göre vaka sayısında ciddi artış yok. Şuan itibari ile yoğun aşılama yöntemine girmemize gerek yok" diye konuştu.

Eyüp Gümüş'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vakalarda artış görüyoruz. Bu mevsimsel olarak diğer yıllara benzer bir artış görüyoruz. 2015 yılı itibariyle 3117 numune bize gelmiştir. Bunlar içerisinde 170 vakamız domuz gribidir. Bu vakalarda kaybettiğimiz oran da 11 vakadır. 11 Domuz gribi vakamız hayatını kaybetmiştir. Toplam şu ana kadar 2014-15 sezonu için konuşuyorum 16 vakayı kaybettik. Antalya, kocaeli, çanakkale, sivas, mersin bölgemiz içerisinde bulunuyor. Samsun'da da üç vakamızı kaybettik. Bu illerimizle ilgili yerinde değerlendirme de yapılıyor. Bu yıl bir artış salgın var mı, bilim kurulumuz herhangi bir salgın olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır."

"Grip döneminin devam etmesi hasebiyle nisan sonuna kadar, illerle ilgili çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Genelgemizle kamu hastanemize başvuranların gribal vakalarını takip altına alıyoruz. Kamuoyunu şu açıdan bilgilendirmemiz önemli. Risk grubundaki hastalarımızın daha yakın takip açısından ilgili kurumlarla, huzurevleri yaşlı bakım evleri takibi açısından takip edeceğiz hastalarımızı. Beslenme alışkanlığımız ve hijyen çok önemli. El yıkamamız çok önemli. Yine gribe yakalanan vatandaşlarımız bazen ihmal ediyorlar hekime gidişlerini, geçmeyen gribal enfeksiyon diyelim. Vakalarımızın bir kısmı geç ulaşıyor, solunum yetmezliğine kadar giden bir süreci oluşturuyor. Yakalanan hastalarımızı takip altına almak, engel olmak, tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Yoğun aşılama periyoduna girmemiz söz konusu değil. Bir ay içinde grip sezonu kapanıyor. Ama tedbirlerimizi artıracağız. Antiviral ilaç organizasyonu yapılmıştır. Kamu hastanelerimizden hastalara ücretsiz olarak verilecektir. Grip sadece soğuk algınlığı deyip geçmemek gerekiyor. Yakalanan hastalarımızın sıvı desteği, vitamin desteği almaları gerekiyor."