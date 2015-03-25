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Dünya
Deutsche Welle

Ankara'dan domuz gribi açıklaması

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribi vakaları ve ölü sayısı hakkında açıklama yaptı.

25 Mart 2015 13:32


Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribi olarak tabir edilen H1N1 virüsünden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini söyledi.

Salgında hayatını kaybedenlerde yalnızca grip enfeksiyonu görülmediğini kaydeden Müezzinoğlu, sözkonusu vakaların kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğine bağlı olarak can verdiğini belirtti.

Müezzinoğlu, H1N1 vakalarıyla ilgili, "Herhangi bir salgından bahsetmek söz konusu değil" dedi.

Konuyla ilgili geçen hafta açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş de "Şu anda bir salgın durumu söz konusu değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Sağlık Bakanı Mehmet MüezzinoğluBakanı Mehmet MüezzinoğluH1N1MüezzinoğluSağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp GümüşDeutsche Welle Türkçe DW/NH/BÖ

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