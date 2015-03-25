Ankara'dan domuz gribi açıklaması



Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribi olarak tabir edilen H1N1 virüsünden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini söyledi.

Salgında hayatını kaybedenlerde yalnızca grip enfeksiyonu görülmediğini kaydeden Müezzinoğlu, sözkonusu vakaların kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğine bağlı olarak can verdiğini belirtti.

Müezzinoğlu, H1N1 vakalarıyla ilgili, "Herhangi bir salgından bahsetmek söz konusu değil" dedi.

Konuyla ilgili geçen hafta açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş de "Şu anda bir salgın durumu söz konusu değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.