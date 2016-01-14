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Sağlık

Domuz gribinden bir ölüm daha; Bingöl'de tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Domuz gribinden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

14 Ocak 2016 19:44

Bingöl'de domuz gribi şüphesiyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 48 yaşındaki M.K., hayatını kaybetti. Erzurum'da yapılan tahlil sonuçlarında ise M.K.'nın domuz gribi virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, önceki gün grip olduğu gerekçesiyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan M.K. adlı kadın, burada tedavi altına alındı. Anestezi yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan M.K.'dan alınan kan örnekleri, tahlil edilmek üzere Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderildi.

 

2 gün tedavi gördü

 

Burada 2 gün boyunca tedavi altında kalan M.K., tahlil sonuçları gelmeden hayatını kaybetti. Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan incelemenin ardından M.K.'nin domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı belirlendi.

Bu arada, kentte hastanelere başvuran ve şüphe üzerine kan örnekleri alınan 14 hastanın tahlilleri de temiz çıktı.

Domuz gribinden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 

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