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Sağlık

Domuz gribi bir can daha aldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tedavi gören bir kişi daha domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi

01 Nisan 2015 01:34

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde domuz gribi şüphesiyle tedavi gören 3 kişiden biri 2 hafta önce yaşamını yitirdi.

Gülay Kuyucu ve Murat Çağlar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Sertoğulları, H1N1 virüsü konusunda tokalaşmama uyarısında bulundu.

Gribal enfeksiyon nedeniyle birçok hastanın geldiği YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde 3 hastada domuz gribinden şüphelenildi. 2 hastanın durumunun iyi olduğu belirtilirken,10 gün yoğun bakımda tedavi gören 33 yaşındaki bir hasta ise 2 hafta önece hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Sertoğullarışunları söyledi:

"Gribal enfeksiyon şikayetleriyle hastanemize gelen hastalardan örnekler alıp Ankara 'ya gönderiyoruz. Sonuçlara sadece Ankara'da bakılıyor ve biraz geç geliyor. Üç gün veya bir haftalık bir süreçte ancak elimize ulaşıyor. Örnek gönderdiğimiz vakalardan 3'ünde pozitif H1N1 belirtileri çıktı. 2 hastamızın tedavisi devam ediyor ve durumları iyi. Fakat yaklaşık 10 gün yoğun bakımda yatan henüz 33 yaşında olan genç bir hastamızı 2 hafta önce kaybettik. Hasta vefat ettikten sonra sonuçlar bize geldi. Hastanemizde bununla ilgili gereken bütün önlemleri de aldık."

 

Tokalaşmayın

 

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Sertoğulları, bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini de söyledi. Özellikle okullar, toplu taşıma araçları gibi topluluk olan yerlerde el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sertoğulları, "Bunlar çok önemli. Bu dönemde tokalaşmaktan kaçınmamız gerekir. Bu hastalık temas yoluyla geçebiliyor. Biz, sağlık personelimiz ve hasta yakınlarının H1N1 virüsünden korumak için gereken tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

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