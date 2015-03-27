Sağlık Bakanı'ndan domuz gribi açıklaması: Bunun ilaçla tedavisi yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribiyle ilgili yaptığı açıklamada 'Bunun ilaçla tedavisinin olmadığını bilmemiz gerekir. Hijyen birinci derecede önemli' dedi.

DHA'nın haberine göre, Bakan Müezzinoğlu, gazetecilerin domuz gribiyle soruları üzerine bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vaka sayısında bir artış olduğunu zaman zaman sizlerle paylaştık. Gerekli bilgilendirmeyi de neredeyse günlük denebilecek sıklıkta bilgilendirdik. Özellikle çarşamba günleri, haftalık değerlendirmeleri bakanlığımızın ilgili kurumu tarafından yapılacak, yapılmaya devam edilecek. Vakaların hastanelere ve polikliniklere müracaat sayısında bir durağanlaşma ve bir azalma sürecine girdiğimiz gözlemliyoruz son günlerde.



Bu anlamda pik yaptığı, durağanlaştığı ve iniş dönemine geldiğini değerlendiriyoruz. Bilim kurulumuz gerek sağlık kuruluşlarımızla alınması gereken tedbirlerle ilgili, gerekse kamuoyunu bilgilendirmekle ilgili devamlı çalışmalarını yapıyor ve bilgilendiriyoruz"

'İlaçla tedavisi yok'

Bakan Müezzinoğlu, "Kamuoyundan arzu ettiğimiz ve tekrarla söylediğimiz burada bunun ilaçla tedavisinin olmadığını bilmemiz. İkincisi; hijyenin birinci derecede önemli olduğunu bilmemiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımıza, kronik hastalığı olan hastalarımıza hijyen koşullarında daha dikkatli olmamız gerektiğini, kronik hastalığı olan hastalarımızın bu aradaki kronik hastalık tedavilerini duyarlılığı artırmak, dirençlerini düşürecek durumlardan uzak durmaları, grip virüsünü aldığı bu illa H1N1virüsü değil, diğer türler olabilir.

Çünkü onu bilmemiz ilk anda mümkün değil. Ama grip olduğum şüphesini hissettiği andan itibaren de istirahatine, bol sulu gıda almasına ağırlık vermesini özellikle vatandaşlarımızdan, kamuoyunda arzu ediyoruz, talep ediyoruz."