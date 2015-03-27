T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanı'ndan domuz gribi açıklaması: Bunun ilaçla tedavisi yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şu ana kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği domuz gribi ile ilgili sürekli çalışma yapıldığını söyledi

27 Mart 2015 21:00

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, domuz gribiyle ilgili yaptığı açıklamada 'Bunun ilaçla tedavisinin olmadığını bilmemiz gerekir. Hijyen birinci derecede önemli' dedi.

DHA'nın haberine göre, Bakan Müezzinoğlu, gazetecilerin domuz gribiyle soruları üzerine bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vaka sayısında bir artış olduğunu zaman zaman sizlerle paylaştık. Gerekli bilgilendirmeyi de neredeyse günlük denebilecek sıklıkta bilgilendirdik. Özellikle çarşamba günleri, haftalık değerlendirmeleri bakanlığımızın ilgili kurumu tarafından yapılacak, yapılmaya devam edilecek. Vakaların hastanelere ve polikliniklere müracaat sayısında bir durağanlaşma ve bir azalma sürecine girdiğimiz gözlemliyoruz son günlerde.

Bu anlamda pik yaptığı, durağanlaştığı ve iniş dönemine geldiğini değerlendiriyoruz. Bilim kurulumuz gerek sağlık kuruluşlarımızla alınması gereken tedbirlerle ilgili, gerekse kamuoyunu bilgilendirmekle ilgili devamlı çalışmalarını yapıyor ve bilgilendiriyoruz"

 

'İlaçla tedavisi yok'

 

Bakan Müezzinoğlu, "Kamuoyundan arzu ettiğimiz ve tekrarla söylediğimiz burada bunun ilaçla tedavisinin olmadığını bilmemiz. İkincisi; hijyenin birinci derecede önemli olduğunu bilmemiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımıza, kronik hastalığı olan hastalarımıza hijyen koşullarında daha dikkatli olmamız gerektiğini, kronik hastalığı olan hastalarımızın bu aradaki kronik hastalık tedavilerini duyarlılığı artırmak, dirençlerini düşürecek durumlardan uzak durmaları, grip virüsünü aldığı bu illa H1N1virüsü değil, diğer türler olabilir.

Çünkü onu bilmemiz ilk anda mümkün değil. Ama grip olduğum şüphesini hissettiği andan itibaren de istirahatine, bol sulu gıda almasına ağırlık vermesini özellikle vatandaşlarımızdan, kamuoyunda arzu ediyoruz, talep ediyoruz."

 

ETİKETLER

domuz gribimehmet müezzinoğluh1n1griphastatedavi

İlgili Haberler

Domuz gribinden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi!

Sağlık Bakanlığı domuz gribinden hayatını kaybedenler hakkında son rakamları açıkladı

Domuz gribinden nasıl korunursunuz?

Domuz gribi salgını büyüyor. Peki bu salgından korunmanın basit yolları neler?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24