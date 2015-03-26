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14 yaşındaki çocuk domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan’da fenalaşan 14 yaşındaki adı açıklanmayan bir çocuk domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı

26 Mart 2015 11:01

Erzincan’da fenalaşan 14  yaşındaki adı açıklanmayan bir çocuk Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle getirildiği Elazığ’da domuz gribi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
 
Erzincan’da yaşayan ve serebral palsi hastası olduğu belirtilen bir erkek çocuk, bu akşam saatlerinde rahatsızlanınca, hastaneye götürüldü. Burada domuz gribi şüphesi bulunduğu belirtilen çocuk,  Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Elazığ Havalimanı’na inen helikopterden alınan çocuk, burada bekleyen 112 Acil Servis ambulansı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede müşaade altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
Hastane acil servis önünde bekleyen vatandaşlar, domuz gribi şüphesiyle bir kişinin hastaneye getirildiğini öğrenince kendilerinin uyarılmamasına tepki gösterdi.
 

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