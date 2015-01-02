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Dolmabahçe Sarayı saldırganı tutuklandı

Dolmabahçe Sarayı'nda görevli emniyet personelinin bulunduğu nöbet kulübesine bombalı saldırı düzenleyen Fırat Özçelik tutuklandı

02 Ocak 2015 19:54

Dolmabahçe Sarayı'nda görevli emniyet personelinin bulunduğu nöbet kulübesine uzun namlulu silah ve el bombasıyla saldırıda bulunan 36 yaşındaki Fırat Özçelik tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Özçelik, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İrfan Fidan, ifadesini aldığı Fırat Özçelik'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. 

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimi, sorgusunun ardından Fırat Özçelik'i, "silahlı saldırıda bulunmak", "örgüt üyeliği" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından tutukladı.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nda görevli emniyet personelinin bulunduğu nöbet kulübesine, dün saat 15.00 sıralarında uzun namlulu silah ve el bombası ile saldırı düzenlenmiş, eylemi gerçekleştiren Fırat Özçelik yakalanmıştı.

 

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