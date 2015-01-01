Dolmabahçe Sarayı saldırısı, Twitter'dan 20 gün önce duyurulmuş

Dolmabahçe Sarayı’nda nöbet kulübesinde görevli polislere iki adet el bombası atıp, rastgele ateş eden Fırat Ö. isimli kişinin saldırıyı yapacağı günler önce Twitter üzerinden duyurulmuş.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Dolmabahçe Sarayı önündeki saldırıyı yapan kişinin 30 yaşlarında, bilinen bir terör örgütü üyesi olduğunu ve 2003-2006 yılları arasında cezaevinde yattığını açıkladı.



Ancak olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı ve Twitter’da ‘ Fedakar_kisi ‘ adlı kullanıcının 12 Aralık 2014’te böyle bir saldırının gerçekleşeceğine dair uyarı mesajları yazdığı görüldü.

Fedakar_kisi ‘ adlı kullanıcının günler önce yaptığı uyarı şöyle: