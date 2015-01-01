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‘Dolmabahçe Sarayı’na saldıran kişinin kimliği ve bağlantısı bizce malum’

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok Dolmabahçe Sarayı’ndaki bombalı saldırı girişimi hakkında açıklama yaptı

01 Ocak 2015 19:37

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok Dolmabahçe Sarayı’na giderek bombalı saldırı girişimi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının sarayın girişindeki nizamiyede görev yapan polislere yönelik olduğunu söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Altınok, Dolmabahçe Sarayı önündeki saldırıyı yapan kişinin 30 yaşlarında, bilinen bir terör örgütü üyesi olduğunu ve 2003-2006 yılları arasında cezaevinde yattığını açıkladı. Altınok, teröristin sarayın ana kapısı önündeki nizamiyede bulunan polisleri hedef aldığını, attığı 2 el bombasının patlamadığını ve tabancasıyla ateş ettiğini de söyledi.

 

'Bilinen bir terör örgütü mensubu'

 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Emniyet müdürü Altınok, daha sonra gazetecilere şunları söyledi:

"Bugün saat 14.30 civarlarında, Dolmabahçe Sarayı'nın girişinde, Ana Nizamiyesi'nde, bizce malum olan, bilinen bir terör örgütü mensubu olduğunu düşündüğümüz bir şahıs tarafından önce 2 el bombası atarak, sonra tabanca ateşinde bulunarak bir saldırıda bulunulmuştur. Arkadaşlarımızın mukabelesi neticesinde kaçarken canlı olarak ele geçirilmiştir. Teröristin üzerinde çok eski bir uzun namlulu silah, bir tabanca ve atmış olduğu, patlamayan 2 el bombası ele geçirilmiştir. Terörist elimizde. Gerekli çalışmaları yapıyoruz.  Daha geniş açıklamayı tahkikat devam ettikçe sizlere duyuracağız."

 

‘Kimliğini şu anda vermek istemiyorum’

 

Altınok, gazetecilerin, "Teröristin kimliği ve örgütle ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna, "Kimliği ve bağlantısı bizce malum. Şu anda vermek istemiyorum" yanıtını verdi. Emniyet Müdürü, "Daha önce yaptığı bir terör eylemi var mı?" sorusuna da, "Hapishanede yatmışlığı var" karşılığını verdi.

 

‘Başbakanlık Ofisi’ne yönelik değil’

 

Bir gazetecinin, "Saldırı Başbakanlık Ofisi'ne mi yönelik? sorusuna da, "Hayır. Sarayın girişindeki Nizamiyedeki polislere yönelik. Bizim arkadaşlarımıza yönelik" dedi. Altınok, eylemde tek kişinin olduğunu, yaralanan kimsenin bulunmadığını belirterek, "El bombasının pimini çekiyor, ama patlamamış. Daha sonra arkadaşlarımız 2 el bombasını da imha ettiler" dedi.

Selami Altınok, saldırganın 30 yaşlarında olduğunu, 2003-2006 yılları arasında hapis yattığını söyledi.  Saldırganın yakalandıktan sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

 

'Berkin'in hesabı sorulacak'

 

Saat 18.30 sıralarında ekip otosuyla hastaneye getirilen zanlı, bir süre ekip arabasında bekletildi. Zanlının kelepçeli olduğu görülürken, bir ara zafer işareti yaptı.

Saldırgan, polis otosundan çıkarılırken, "Yaşasın Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi" diye slogan attı ve "Berkin'in hesabı sorulacak" diye bağırdı. 

Zanlı, kontrol amacıyla 1. Blok'ta bulunan Beyin Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi. Burada muayeneden geçirilen saldırgan, daha sonra sorgulanmak üzere polis otosuyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

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