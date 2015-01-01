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Dolmabahçe Sarayı'na bombalı saldırı girişimi

Dolmabahçe Sarayı önünde saldırı hazırlığında olduğu belirtilen bir kişinin üzerinden silah ve bomba çıktığı iddia edildi

01 Ocak 2015 17:33

İstanbul'da kimliği belirlenemeyen bir kişi Dolmabahçe Sarayı'na uzun namlulu silahla saldırı düzenleme hazırlığındayken yakalandı.

Cihan Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'ndaki haberlere göre, Dolmabahçe Sarayı önünde saldırı hazırlığında olduğu belirtilen bir kişi yakalandı. Şahsın üzerinden otomatik silah ve bomba çıktığı iddia edildi. Yere yatırılan şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı ve saray içerisindeki polis noktasına götürüldü.

 

Bütün polisler bölgeye geldi

 

Bomba alarmı nedeniyle çevredeki bütün ekipler bölgeye geldi. Çevik kuvvet polisi, resmi polisler, sivil polisler bölgeyi abluka altına alındı. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişinin üzerinde otomatik silah ve el yapımı bomba bulunduğu bildirildi.

 

Yol kapatıldı

 

Dolmabahçe sarayı önündeki yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

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