Dolmabahçe Sarayı'ndaki saldırıyı DHKP-C üstlendi

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı önünde saygı nöbeti tutan polislerin bulunduğu noktaya yaklaşan bir kişi, polislere önce el bombası attı ardından silahla ateş etmeye çalışırken etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Akşam saatlerinde DHKP-C yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Bu arada Fırat Ö. isimli kişinin saldırıyı yapacağı günler önce Twitter üzerinden duyurulmuş.

Beşiktaş 'ta Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı önünde saygı nöbeti tutan polislerin bulunduğu noktaya yaklaşan bir kişi, elindeki el bombasını attı. Bombanın patlamaması üzerine saldırgan bu kez silahla polislere ateş etmeye çalıştı.

Silahın tutukluk yapması üzerine, nöbet tutan polisler saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan sarayın içindeki polis noktasına götürülürken, cadde trafiğe kapatıldı.

Bomba alarmı nedeniyle çevredeki bütün ekipler bölgeye geldi. Çevik kuvvet polisi, resmi polisler, sivil polisler bölgeyi abluka altına alındı. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişinin üzerinde otomatik silah ve el yapımı bomba bulunduğu bildirildi.

Bomba imha ekipleri geldi

Dolmabahçe sarayı önündeki yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Dolmabahçe Sarayı’nın güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahsın üzerinde bulunduğu belirtilen bomba, fünye ile etkisiz hale getirildi. Olay yerinden basın mensupları ve vatandaşları uzaklaştıran polis, uzman ekip çağırdı. Uzman ekiplerin, incelemelerinin ardından bombayı fünye ile etkisiz hale getirdiği belirtildi. Olay yerinden patlama sesi duyuldu. Bu arada, saldırganın el yapımı bombayı nöbet kulübesine attığı ancak patlamadığı iddia edildi. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki olay nedeniyle trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi incelemenin ardından tekrar açıldı.

DHKP-C üstlendi

Olaydan sonra sağ olarak ele geçirilen kişinin kimliği de belli oldu. Fırat Ö. isimli kişinin DHKP-C'ye mensup olduğu iddia edildi. Fırat Ö.'nün 2003-2006 yılları arasında cezaevinde kaldığı belirtildi. Öte yandan DHKP-C yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Twitter’dan duyurulmuş!

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Dolmabahçe Sarayı önündeki saldırıyı yapan kişinin 30 yaşlarında, "yasadışı sol terör örgütü üyesi" olduğunu ve 2003-2006 yılları arasında cezaevinde yattığını açıkladı.

Ancak olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı ve Twitter’da ‘ Fedakar_kisi ‘ adlı kullanıcının 12 Aralık 2014’te böyle bir saldırının gerçekleşeceğine dair uyarı mesajları yazdığı görüldü.