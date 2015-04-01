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Yaşam

Dolandırılan Gazzeli, Banksy'nin eserini 175 dolara sattı

Banksy'nin eserlerinin yüz binlerce dolara alıcı buluyor

01 Nisan 2015 22:02

Gazze'de bir Filistinli dolandırıldığını ve ünlü sanatçı Banksy'nin çizdiği, değeri yüz binlerce doları bulduğu tahmin edilen duvar resmini 175 dolara (455 TL) sattığını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Rabi Darduna, Banksy'nin Gazze'deki evinin ayakta kalan tek kapısına çizdiği resmi satarken kandırıldığını belirtti. Darduna, evi geçen yıl İsrail'in saldırısında yıkılan binlerce Filistinliden biriydi. Banksy Şubat ayında Gazze'yi ziyaret edip enkazlara siyasi mesajlar veren resimler çizmişti. Darduna'nın yıkılan evinin kapısında ağlayan bir Yunan tanrıçası resmi vardı.

 

Kimliği bilinmiyor

 

Darduna resmi Banksy'nin temsilcisi olduğunu söyleyen bir Filistinliye sattığını söyledi. Resmi alan kişiyse BBC'ye yaptığı açıklamada satışın yasal olduğunu savundu. Banksy'nin İngiltere'nin Bristol kentinde çizdiği bir duvar resmi 590 bin dolara (1,53 milyon lira) satılmıştı. Sanatçının temsilcisinin aileyi arayıp, eserin geri verilmesi gerektiğine inandığını söylediği belirtildi.

Banksy'nin gerçek kimliği bilinmiyor ve sanatçı bu yönüyle de efsane olmuş durumda.

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