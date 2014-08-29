Banksy iflasın eşiğindeki kulübü kurtardı

Sokak sanatçısı Banksy geçen yıl, maddî sıkıntılar yüzünden kapanma noktasına gelen Bristol Gençlik Kulübü’nün kapısına, Mobile Lovers adlı bir çalışma yapmıştı. Kulübe ithafen “Eserim sizindir” yazılı bir de not bırakan Banksy’nin eseri, bir açık artırmayla önceki gün satışa çıkarıldı.

Taraf'ta yer alan habere göre, 403 bin sterline (1 milyon 250 bin TL) alıcı bulan çalışma için kulübün başkanı Dennis Stinchcombe, “Kulübümüz 120 yıldır gençler için hizmet veriyordu. Ancak son iki yıldır maddî kriz içerisindeydik. Banksy’ye, eserini bize hediye ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.