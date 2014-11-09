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Kültür-Sanat

‘Banksy kadın olabilir’

Dünyaca ünlü ancak kimliğini gizli tutan graffiti sanatçısı Banksy’nin kadın olabileceği iddia edildi

09 Kasım 2014 14:07

ABD'li televizyon kanalı HBO'da gösterilen "Banksy Does New York" belgeseli, İngiltere'nin dünyaca ünlü olan ancak kimliğini gizli tutan graffiti (sokak) sanatçısı Bansky'nin kimliğine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

Milliyet Sanat’ta yer alan habere göre, belgeselde Kanadalı sanatçı Chris Healey, Banksy'nin kadın olabileceğini iddia etti. Sanatçı Banksy'nin kadınlardan oluşan bir ekiple çalıştığını hatta Banksy'nin çektiği "Çıkışlar Hediyelik Eşya Dükkanından/ Exit Through the Gift Shop" belgeselinde arkada görünen sarışın kadının Banksy olabileceğini söyledi.

Healey, "Banksy'nin bunca zaman bulunamamasının sebebi, kendini bir erkek olarak göstermesi olabilir," dedi.

Başta İngiltere olmak üzere dünya çapında, sokaklarda yaptığı genellikle muhalif duvar resimleriyle ünlenen Banksy, dünyanın en bilinen sokak sanatçılarından biri. Gerçek kimliği bilinmeyen sanatçı, eserlerinde kullandığı “Banksy” imzası ile tanınıyor.


 

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