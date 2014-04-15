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Dünya

Banksy'nin son eserinin konusu istihbarat dinlemeleri

Sokak sanatçısı Banksy'ye ait olduğu düşünülen bir grafiti ortaya çıktı. Grafitinin konusu ise son dönemde dünya çapında yankı yaratan istihbari dinlemeler

15 Nisan 2014 18:28

İngiltere'nin dijital istihbarat kurumunun (GCHQ) genel merkezinin bulunduğu İngiltere'nin güneybatısındaki Cheltenham'da grafiti sanatçısı Banksy'e ait olduğu tahmin edilen yeni bir sanat eseri tespit edildi.

Bir evin duvarına çizilen grafitide, trençkot giymiş ve siyah güneş gözlükleri takmış üç istihbarat ajanı bir telefon kulübesinin etrafında kulaklık ve mikrofonlarla dinleme yaparken görülüyor.

Sosyal medya aracılığıyla da yayılan eserle ilgili açıklama yapan GCHQ, "Bu bir sanat eseriyle ilgili yaptığımız ilk açıklama. Sanat eleştirmeni değiliz ama Cheltenham sakinleri gibi bu esrarengiz sanat eseri bizde de merak uyandırdı. İlgilenenler internet sitemizden günümüz istihbarat ajanlarının nasıl çalıştığıyla ilgili fikir sahibi olabilir. Ancak bazıları trençkot ve siyah güneş gözlükleri olmadığı için hayal kırıklığına uğrayacaktır" ifadesini kullandı.

GCHQ, son dönemde ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile yasa dışı dinleme yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Grafitinin, siyasi konularla ilgili de eserleri bulunan İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'e ait olup olmadığı henüz resmi olarak doğrulanmasa da İngiliz basını, eserin tüm özelliklerinin Banksy'e işaret ettiğine dikkati çekiyor.

 

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