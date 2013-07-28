Bir Banksy eseri daha satışa çıkarılacak

Dünyaca ünlü graffiti sanatçısı Banksy'nin Londra'nın kuzetindeki Tottenham bölgesinde bulunan "No Ball Games" (top oynamak yasaktır) isimli eseri bulunduğu yerden kaldırıldı. Eserin onarım amacıyla kaldırıldığına ilişkin açıklamayı geçen sene Banksy'nin başka bir eserini satışa çıkaran Sincura Group tarafından yapıldı.

Sanatçının Slave Labour (köle emeği) isimli eseri geçtiğimiz sene yine Sincura Group tarafından Tottenham'daki yerinden kaldırılmış ve 750.000 pounda satılmıştı.

Eserin kaldırılmasına ilişkin yapılan açıklamada eserin Banksy ile rekabet halindeki sokak sanatçısı King Bobbo tarafından yapılan bozma girişimi gibi girişimler hatırlatılarak eserin yenileneceği belirtildi.