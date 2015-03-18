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Kültür-Sanat

Banksy'nin kızına çarşaf giydirdiler

Ünlü graffiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki küçük kız resmi saldırıya uğradı

18 Mart 2015 15:58

Dünyaca ünlü, kimliği bilinmeyen İngiliz graffiti sanatçısı Banksy'nin Londra’nın Hounslow semtindeki Platform 3 isimli barın duvarına çizdiği küçük kız resmine kimliği belirsiz kişiler siyah çarşaf giydirdi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, askılı elbise giymiş küçük bir kız çocuğunu somurturken gösteren siyah beyaz resmin üzerinde renkli harflerle ‘Gülümse’ (Smile) yazıyordu. Banksy’ye ait olduğu doğrulanan, 182 cm boyundaki eserin, çarşaflı saldırıdan önce 100 bin sterlin değerinde olduğu düşünülüyordu. Ancak semtte yaşayanlar birsabah , 2007 yılından beri barın duvarında bulunan graffitinin siyah boya ile kaplı olduğunu gördü.

Küçük kızın resminin gözleri dışındaki her yeri siyah boya ile kaplanmış, graffiti tanınmaz hale gelmişti. Hounslow sakinleri graffitiye çarşaf giydirilmesine büyük tepki gösterdi. 

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