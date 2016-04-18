Dokunulmazlık maratonu başlıyor; oylama bu hafta yapılacak

AKP’nin mevcut fezlekelerde milletvekili dokunulmazlığının tek seferde ve topluca kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifini 316 AKP’li milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunmasıyla, Ankara’da siyasi kulisler TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek gizli oylamaya kilitlendi. CHP ve MHP yönetimi teklife “Evet” oyu vereceklerini açıkladı, HDP ise 3 partiye tepki gösterdi. Ancak Anayasa değişikliği oylamaları için grup kararı alınamadığından ve oylama gizli yapılacağından, hangi partinin ne kadar fire verip vermeyeceği tartışma konusu.

Teklif bu hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nda, daha sonra genel kurulda görüşülecek. Teklif, Meclis’teki 550 milletvekilinden 367’sinin “Evet” oyunu alıp yasalaşırsa, 129 milletvekilinin dokunulmazlığı kalkacak. Bu 129 milletvekilinin 25’i AK Parti, 51’i CHP, 45’i HDP, 7’si MHP’den... Kalan son isim ise geçtiğimiz günlerde CHP’den ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka…

Fezleke lideri Demirtaş

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 129 milletvekili hakkında bulunan 567 dokunulmazlık dosyasının 44’ü AK Parti, 170’i CHP, 333’ü HDP, 16’sı MHP milletvekillerine, 4’ü ise Nazlıaka’ya ait... AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu dışındaki parti liderlerinin dokunulmazlık dosyası bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 71 dosyayla en fazla dosyası olan milletvekili durumunda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 39, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 8, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ise 11 dosyası var. Meclis’te dokunulmazlık dosyası olan bakanlar ise Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu.

Hangi vekillerin dosyası var?

AKP

Şamil Tayyar (10), Ali Aydınlıoğlu (1), Erol Kaya (1), Feyzullah Kıyıklık (2), Hacı Bayram Türkoğlu (1), Hilmi Bilgin (1), Hüseyin Bürge (1), İsmet Yılmaz (1), Mehmet Metiner (5), Metin Külünk (2), Necdet Ünüvar (4), Nihat Zeybekci (1), Suat Önal (1), Tülay Kaynarca (1), Vedat Demiröz (1), Veysel Eroğlu (1), Yılmaz Tunç (1), Ziya Altunyaldız (2), Mustafa Şahin (1), Naci Ağbal (1), Bülent Turan (1), Zeyid Aslan (1), Ahmet Hamdi Çamlı (1), Nihat Öztürk (1), Ayhan Sefer Üstün (1).

CHP

Kemal Kılıçdaroğlu (39), Haluk Koç (9), Tuncay Özkan (2), Aykut Erdoğdu (4), Aytuğ Atıcı (5), Bülent Tezcan (3), Çetin Arık (2), Deniz Baykal (3), Elif Doğan Türkmen (1), Emre Köprülü (2), Engin Özkoç (4), Eren Erdem (3), Faik Öztrak (1), Gürsel Tekin (6), Haluk Pekşen (2), İlhan Cihaner (2), Levent Gök (1), Mahmut Tanal (5), Akif Hamzaçebi (1), Mevlüt Dudu (1), Muhammet Rıza Yalçınkaya (2), Muharrem İnce (12), Musa Çam (3), Mustafa Akaydın (4), Mustafa Ali Balbay (2), Mustafa Hüsnü Bozkurt (1), Sezgin Tanrıkulu (3), Namık Havutça (1), Özgür Özel (2), Tanju Özcan (4), Uğur Bayraktutan (1), Veli Ağbaba (5), Cemal Okan Yüksel (2), Utku Çakırözer (9), Barış Yarkadaş (4), Niyazi Nefi Kara (2), Hayati Tekin (2), Ali Haydar Hakverdi (1), Özkan Yalım (1), Mehmet Göker (1), Orhan Sarıbal (1), Melike Basmacı (1), Yaşar Tüzün (1), Ceyhun İrgil (1), Metin Lütfi Baydar (2), Ünal Demirtaş (1), Fikri Sağlar (5), Ali Özcan (1), Atila Sertel (1), Necati Yılmaz (1), Serdal Kuyucuoğlu (1).

HDP

Selahattin Demirtaş (71), Figen Yüksekdağ Şenoğlu (11), Abdullah Zeydan (4), Altan Tan (13), Behçet Yıldırım (3), Burcu Çelik Özkan (1), Erol Dora (2), Ertuğrul Kürkcü (7 ), Faysal Sarıyıldız (9), Feleknas Uca (2), Çağlar Demirel (6), Gülser Yıldırım (8), İbrahim Ayhan (6), İdris Baluken (15), Leyla Zana (8), Lezgin Botan (5), Nursel Aydoğan (39), Pervin Buldan (48), Saadet Becerekli (2), Selma Irmak (12), Sırrı Süreyya Önder (9), Tuğba Hezer Öztürk (7), Ferhat Encu (9), Ziya Pir (3), Mizgin Irgat (2), Alican Önlü (4), Hişyar Özsoy (2), Ahmet Yıldırım (2), Ali Atalan (1), Osman Baydemir (4), Nihat Akdoğan (7), Meral Danış Beştaş (3), İmam Taşçıer (23), Kadri Yıldırım ( 3), Dirayet Taşdemir (3), Berdan Öztürk (3), Ayşe Acar Başaran (11), Mehmet Ali Aslan (3), Adem Geveri (3), Leyla Birlik (8), Nadir Yıldırım (2), Aycan İrmez (5), Bedia Özgökçe Ertan (1), Mithat Sancar (1), Mehmet Emin Adıyaman (2).

MHP

Devlet Bahçeli (8), Seyfettin Yılmaz (2), Yusuf Halaçoğlu (2), Edip Semih Yalçın (1), Mehmet Parsak (1), Ahmet Kenan Tanrıkulu (1), İsmail Ok (1).

BAĞIMSIZ

Aylin Nazlıaka (4).