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Politika

Kulis: Dokunulmazlık oylamasında CHP'de en az 120 fire olacak, yönetim milletvekillerine uyarı yazısı gönderdi

"AKP’den de fire olacak ve bu değişiklik Meclis’ten geçmeyecek"

17 Nisan 2016 12:13

CHP’de dokunulmazlık konusunda “hayırcı” vekil sayısının en az 120 olduğu iddia ediliyor. Dün milletvekillerine grup yönetimi tarafından gönderilen uyarı yazısısında, oylarının rengini açıklamamaları ve partiyi kamuoyu önünde tartıştırmamalarının istendiği iddia ediliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılmasını düzenleyen anayasa değişikliğine evet diyeceklerini açıklamasına karşın, milletvekillerinin bir bölümünde bu görüş kabul görmedi. Birçok milletvekili açık açık “hayır” oyu kullanacağını açıkladı. Kamuoyuna açıklama yapmayan çok sayıda milletvekilinin de hayır oyu kullanacaklarını arkadaşlarına deklare ettikleri öğrenildi. Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, “hayırcı” vekil sayısı en az 120. Hatta bazı CHP milletvekilleri, “CHP grubundaki 130 milletvekilinden 125’i hayır oyu kullanacak“ iddiasında bulundu.

Milletvekillerinin açıkça “hayır” oyunu kullanacağını kamuoyuna açıklamalarının ardından, dün milletvekillerine “Dokunulmazlık oyunuzun rengine ilişkin medyaya açıklamalarda bulunmayın” uyarısının gittiği iddia ediliyor. İddiaya göre, grup yönetimi tarafından gönderilen uyarı yazısısında, milletvekillerine anayasa oylamalarının gizli yapıldığı belirtilerek oylarının rengini açıklamamaları, ayrıca partiyi kamuoyu önünde tartıştırmamaları istendi.

Bir kaynak, “Zaten AKP’den de fire olacak ve bu değişiklik Meclis’ten geçmeyecek. Milletvekillerimiz oyunun rengini şimdiden açıklamaları, bir anlamda AKP’nin firelerinin, CHP’nin arkasına gizlenmesi sonucu doğuracak” değerlendirmesi yaptı.

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