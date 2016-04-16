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Politika

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlık eleştirisi: İntikam alma girişiminin desteklenmesi büyük hata

Kılıçdaroğlu, "Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz" açıklaması yapmıştı

16 Nisan 2016 10:55

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıklar konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu “İntikam alma girişiminin bu kadar iştahla desteklenmesi büyük hata” diyerek eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun “Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz” açıklamasıyla AKP’nin dokunulmazlık teklifine destek açıklaması; kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep eden HDP’yi tek başına bıraktı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün yapılan toplantıda bu konuda partinin izleyeceği yol haritasını ele aldı. Toplantıda dokunulmazlık ve Ensar Vakfı’yla ilgili açıklamaları dolayısıyla HDP Milletvekili Altan Tan’ın durumu değerlendirildi.

Tan hakkında MYK’den bir karar çıkmazken ve parti içinde bu konuda değerlendirmelerin sürmesi kararlaştırılırken; Tan hakkında bir uyarı kararı çıkacağı dile getiriliyor. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Bir çocuğun onuru bütün vakıflardan, derneklerden, partilerden daha değerlidir” açıklamasını yaptı.

 

"Kılıçdaroğlu'nun tavrı şaşırtıcı"

 

HDP lideri Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu’nun “Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz” açıklamasıyla AKP’nin anayasa önerisine destek vermesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Ana muhalefet partisinin bu basit ve ucuz tuzağı iyi hesap etmesi lazım. Açıkça anayasaya bir aykırı teklifin sorgusuz, sualsiz destekleneceğini ifade etmiş olmaları doğrusu şaşırtıcıdır. Takdir yine de kendilerinindir” diye konuştu. Demirtaş, MYK öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dokunulmazlıklar konusunda muhalefet partileri CHP ve MHP’nin de AKP’nin önerisine destek vereceğini açıklaması konusunda düşünceleri sorulan Demirtaş, bunun partilerin kendi takdiri olduğunu söyledi. Demirtaş, “Bariz bir intikam alma, siyasi öç alma girişiminin bu kadar iştahla desteklenmesi büyük bir hatadır” dedi.

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