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CHP'den sonra MHP'den de AKP'nin dokunulmazlık teklifine olumlu yanıt

MHP Grupbaşkanvekili Oktay Vural: AKP'nin dokunulmazlık teklifini destekleyeceğiz

14 Nisan 2016 18:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen AKP'nin dokunulmazlık teklifine 'Evet' diyeceklerini" açıklamasının ardından MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da teklife olumlu baktıklarını söyledi. Vural, ''AKP'nin dokunulmazlık teklifini destekleyeceğiz'' dedi.

 

Teklifte neler var?

 

Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde fezlekeler mahkemelere gönderilecek ve sadece bu dosyalarda milletvekillerinin yargılamasına imkan tanınacak. Dokunulmazlıklar Anayasa ve iç tüzükte öngörülen bir yolla değil, Anayasa’ya eklenen geçici maddeyle mevcut usül ve hükümlerin dışında bir yolla kaldırıldığı için milletvekilleri iptal istemi hakkını kullanamayacak. Anayasa’nın vekillerin tutuklanamayacağını ifade eden 83’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının 1’inci cümlesi uygulanmayacağı için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri Meclis kararı olmadan sorgulanabilecek ve tutuklanabilecek.

 

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