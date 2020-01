Doktoruna göre 'Kadirizm' kaldığı yerden devam ediyor

T24- Okmeydanı Memorial Hastanesi’nde önce belfıtığı ameliyetı olan ardından da akciğerindeki kistin alındığı bir operasyondan geçiren ünlü aktör Kadir İnanır’ın yarın taburcu olacağı öğrenildi. İnanır’ın iki operasyonunu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Kaynak, İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı yaptı.





Kemoterapi tedavisi görmeyecek



Yunus Aydın, tıbbi olarak İnanır’ı salı gününden itibaren çıkarabilecek durumda olduklarını anlatarak, "Ameliyat sonrası dönemi daha rahat geçirmesi için bir kaç gün uzattık. Bugün de Kamil beyle beraber biraz önce takrar konsüldasyon yaptık. Biz hekimler olarak hastanedeki sürenin çok uzamasını da istemeyiz. Çok uzayınca hastaya ters psikolojik etkileri oluyor. Yarın Kadir beyi evine çıkarmayı planlıyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı başlattık. Bunda bir aksama olmadığı taktirde yarın çıkarmış olacağız. Eğer bir aksama olursa organizasyonla ilgili pazara sarkabilir. Her şey yolunda. Hiç bir komplikasyon olmadı. Her iki ameliyatta da ameliyat sonrası dönemleri gayet başarılı geçti. Sonuçlar da istediğimiz gibi oldu. Özellikle akciğer bakımından. Kamil beyin çıkartması yeterli. Başka hiç bir ek tedavi olmayacak, bir kemoterapi, radyoterapi yapılmayacak. Bunların hiç birisine gerek yok. Erken yakalanmış bir hadise olduğu için cerrahi olarak çıkarılması kesin tedavisi oluyor" diye konuştu.





Tedavinin bittiğini söyleyen Aydın, "Yapılan her iki ameliyatla da ilgili ek, devam eden bir tedavi almayacak" dedi. Aydın, İnanır’ın yarasının ağrısının 2-3 hafta içerisinde sette oynamasına izin verecek düzeye inmiş olacağını kaydederek, "Bir ay içerisinde işinizin başına dönebilirsiniz, diye kendisine de ilettik" diye konuştu. İnanır’ın, "Sigara içmeyen bir Kadir İnanır" olarak döneceğini de belirten Aydın, İnanır’ın hayata bakışındaki değişimin nasıl olduğu sorusuna da, "Eskisi gibi olacak. Yani bir hafta içerisinde onu Arnavutköy’de balıkçıda yakalayabilirsiniz. Şu ana kadar olmadı. Kızma eşiğinde de, reaksiyonlarında da bir fark yok" dedi. Aydın, İnanır’ın basın mensuplarının kadşısına çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine ise, "Sanırım psikolojik olarak henüz sizin kadşınıza çıkmaya hazır hissetmiyor kendini. Ama yapacaktır mutlaka bir yere saklamayacağız onu, faunusa da koymayacağız. Yeni ameliyat olmuş bir insan bir tarafta bir de Kadir İnanır, biliyorsunuz onun kendine göre kuralları var. Yani ’Kadirzm’ kuralları devam ediyor" diye konuştu.





Yılda 4 kez kontrol edilecek



Kamil Kaynak da, kemoterapi ve radyoterapinin kesinlikle yapılmayacağını vurgulayarak, "Ancak bu risk her zaman bizim korktuğumuz bir ihtimal olduğu için de, sık aralıklarla ki, bu, yılda 4 kez gibi kontrollerini, takiplerini yapacağız" dedi.