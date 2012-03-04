Kadir İnanır'ın biyopsi sonuçları açıklandı

T24 - Bir süredir akciğer kanseri olduğu haberleriyle gündemde olan Kadir İnanır'dan hayranlarına güzel haber geldi. Akciğerine bir tümör tespit edilen Kadir İnanır'ın biyopsi sonuçları temiz çıktı.

Ünlü aktörün ciğerindeki tümörün iyi huylu olduğu ortaya çıkarken, kanser şüphesi ortadan kalktı. Cerahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yönetim Kurulu Üyesi Prof Dr. Kamil Kaynak, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "aktörün akciğerinde erken evre tümor tespit edildiğini, ancak biyopsi sonuçlarının temiz çıktığını" söyledi. Kaynak, aktörün kemoterapi görmeyeceğini belirtti.

'Pazartesi taburcu oluyor'

Prof Dr. Kamil Kaynak, herhangi bir aksiliğin olmaması durumunda İnanır'ın pazartesi ya da salı günü taburcu edilebileceğini belirterek, 10 gün sonra da dikişlerinin alınacağını dile getirdi.

'İnanır'dan sigara içmeme sözü'

Kadir İnanır'ın sigara içmeyeceğine dair söz verdiğini kaydeden Kaynak, ''Ancak şeker hastası olduğu için şekerine dikkat ediyoruz. Onun için özel bir diyeti var. Onun dışında başka yasakları yok'' diye konuştu.