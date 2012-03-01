Kadir İnanır ameliyat oldu, test sonuçları bekleniyor

T214 - Ünlü sanatçı Kadir İnanır, akciğerlerinden ameliyat geçirdi. İnanır’ın kanser olup olmadığı patoloji sonucunda belli olacak.
Memorial Hastanesi'nde Göğüs Cerrahi Prof.Dr. Kamil Kaynak tarafından gerçekleştirilen açık akciğer ameliyatında İnanır'dan 2 cm'lik bir parça alındı. Akciğer'den alınan parça, patolojiye gönderildi. İnanır'ın akciğerindeki kitlenin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu patoloji sonucunda ortaya çıkacak.
Ameliyat sonrası açıklama yapan Kaynak, sonucun bir hafta içinde ellerinde olacağını söyledi. Kaynak, "15 - 20 gün öncesinde zatürre bulgularıyla doktora müracaat ediyor. Ailesinde akciğer kanseri öyküsü fazla. Kendisi de iyi bir sigara içicisiydi. Direkt tomografi çekilmiş, enfeksiyonla birlikte, tümoral görüntü görülüyor. Böyle kitlelerden şüphe ederiz. Biz onun kanser olmadığını kanıtlayana kadar uğraşırız. Biyopsi yapılıyor. Sonuç çıktığında bakacağız. İyi huylu tümorlar dahi zamanla kanser olabilir" şeklinde konuştu.
İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bu geceyi her ihtimale karşı yoğun bakımda geçireceğini söyleyen Kaynak, 5 gün sonra da taburcu edileceğini aktardı. Bu arada Kadir İnanır'ın 15 gün önce sigarayı tamamen bıraktığı öğrenildi.
Kaynak, şunları söyledi:
"15-20 gün öncesinde zatürree bulgularıyla doktora müracaat ediyor. Ailesinde akciğer kanseri öyküsü fazla. Kendisi de sigara içicisiydi. Tomografide enfeksiyonla birlikte tümoral görüntü görülüyor. Böyle kitlelerden şüphe ederiz. Biz onun kanser olmadığını kanıtlayana kadar uğraşırız. Sonuç çıktığında bakacağız. İyi huylu tümörler dahi zamanla kanser olabilir."
5 günde taburcu olacak
Prof. Dr. Kamil Kaynak, Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
Her ihtimale karşı geceyi yoğun bakımda geçireceğini ifade eden Kaynak, İnanır'ın 5 gün sonra da taburcu edileceğini aktardı.
Bu arada, sanatçı Kadir İnanır'ın 15 gün önce sigarayı tamamen bıraktığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun
Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ı telefonla arayarak geçmiş olsun diledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, İnanır'a ''Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Bodrum Hakimi, Katırcılar, Tatar Ramazan, Karılar Koğuşu gibi klasiklerle özdeşleşen Kadir İnanır'ı hem perdede hem ekranda görmek, izlemek hakkımız. Bir an önce sağlığınıza kavuşarak hepimizi sevindireceksiniz. Buna inanıyorum'' dedi.
İnanır da Kılıçdaroğlu'na ''Aramanız beni mutlu etti, moral verdi'' diyerek teşekkür etti.