Kadir İnanır ameliyat oldu, test sonuçları bekleniyor

T214 - Ünlü sanatçı Kadir İnanır, akciğerlerinden ameliyat geçirdi. İnanır’ın kanser olup olmadığı patoloji sonucunda belli olacak.

Memorial Hastanesi'nde Göğüs Cerrahi Prof.Dr. Kamil Kaynak tarafından gerçekleştirilen açık akciğer ameliyatında İnanır'dan 2 cm'lik bir parça alındı. Akciğer'den alınan parça, patolojiye gönderildi. İnanır'ın akciğerindeki kitlenin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu patoloji sonucunda ortaya çıkacak.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Kaynak, sonucun bir hafta içinde ellerinde olacağını söyledi. Kaynak, "15 - 20 gün öncesinde zatürre bulgularıyla doktora müracaat ediyor. Ailesinde akciğer kanseri öyküsü fazla. Kendisi de iyi bir sigara içicisiydi. Direkt tomografi çekilmiş, enfeksiyonla birlikte, tümoral görüntü görülüyor. Böyle kitlelerden şüphe ederiz. Biz onun kanser olmadığını kanıtlayana kadar uğraşırız. Biyopsi yapılıyor. Sonuç çıktığında bakacağız. İyi huylu tümorlar dahi zamanla kanser olabilir" şeklinde konuştu.

İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bu geceyi her ihtimale karşı yoğun bakımda geçireceğini söyleyen Kaynak, 5 gün sonra da taburcu edileceğini aktardı. Bu arada Kadir İnanır'ın 15 gün önce sigarayı tamamen bıraktığı öğrenildi.