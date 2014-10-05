Doğum kontrolü için patates kullandı

Colombia'nın Honda kentinde 'karın ağrısı' şikayeti ile acil servise giden 22 yaşındaki bir kadının vajinasında 'kök vermeye başlamış bir patates' bulundu.

Colombia Reports internet sitesi konuyla ilgili “İsmi basına açıklanmayan genç kadının annesinin tavsiyesi üzerine cinsel ilişki sırasında hamile kalmamak için vajinasına bir adet patates yerleştirdiğini ve uzun süre kadının cinsel organında kalan patatesin kök vermeye başladığını” yazdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, doktorlar yeşermekte olan bütün patatesi kadının vajinasından çıkarttıklarını ve hastanın üreme sisteminin bu garip doğum kontrol yöntemi sonucunda herhangi bir kalıcı hasara uğramadığını belirtti.