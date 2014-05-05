T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vajinanızda ne saklıyorsunuz diyen, polisler çıplak arama yaptı!

1 Mayıs eylemleri sırasında gazdan etkilenerek kaldırıldığı Acil Servis'ten gözaltına alınan 17 yaşındaki E.S.A Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığı söyledi

05 Mayıs 2014 19:10

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çıkan olaylar sırasında, polisin attığı biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan ve hastanede gözaltına alınan 17 yaşındaki E.S.A., gözaltında çıplak aramayla taciz edildiğini söyledi. E.S.A., “Polisler bize, ‘Vajinanızda ne saklıyorsunuz’ deyip öne eğerek arama yaptılar” dedi. 

Vedat Yalvaç'ın Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, E.S.A., 1 Mayıs Perşembe günü, polisin attığı gazdan etkilendiği için saat 12:00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’ne götürüldü. Burada oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada polis tarafından gözaltına alındı. E.S.A, polisin gözaltı gerekçesi olarak da kolundaki yazılı olan ve kan grubunu gösteren (A) RH+ yazısını gerekçe gösterdiğini belirtti. Sürüklenerek dışarı çıkarıldığını anlatan E.S.A., “Bana iğne yapılmıştı ve oksijen tüpüne bağlıydım. Bir anda oksijen tüpü sökülerek alındım. Çok uzun süre nefes almakta zorlandım. Kafamdan aşağı su döktüler. Güya bunları iyileşmem için yaptılar. Ama ıslandım. Üşüdüm. Zaten üzerimizdeki psikolojik baskı bambaşka bir şeydi. Sürekli birileri bağırıyor, küfrediyordu” diye konuştu. 

 

'Vajinanızda ne saklıyorsunuz diyerek çıplak aradılar’

 

Kötü muamelenin polis aracında da devam ettiğini ve bu durumun Vatan’da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildikten sonra dozu artırılarak sürdüğünü söyleyen E.S.A., burada da çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarını, “Korkunçtu” diye ifade eden 17 yaşındaki E.S.A, “Polisler bize, ‘Vajinanızda ne saklıyorsunuz’ deyip öne eğerek arama yaptılar” dedi.

 

Telefona taciz mesajı

 

15 yaşındaki D.Ş ile birlikte Şişli Çocuk Şube’ye götürülen E.S.A, burada 10 saat gözaltında kaldı. Şişli’de de sürekli kendisine küfür edildiğini anlatan E.S.A., bir polisin tutanaklardan telefon numarasını alarak kendisine çıktıktan sonra, “Ne haber S.” şeklinde mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. E.S.A., bu polisten de davacı olacağını ifade etti. Çocuk Şube’de kendisiyle 5 erkek ve 1 kadının benzer uygulamalara maruz kaldığını ileri süren E.S.A., hukuken bu işin peşini bırakmayacağını belirti.

ETİKETLER

1 mayısgözaltıçıplak aramavajinanızda ne saklıyorsunuzpolistaciz

İlgili Haberler

Tabip Odası'ndan 1 Mayıs bilançosu: 4 kafa travması, 1 kulak kesiği, 1 kol kırığı...

İstanbul Tabip Odası, 1 Mayıs olayları nedeniyle kendilerine ulaşan yaralı bilançosunu açıkladı

ÇHD'li avukatlar, 1 Mayıs savcı ve hakimlerini HSYK'ya şikayet etti

ÇHD'li avukatlar, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 171 kişi için gözaltı süresini uzatma kararı aldıran savcı ve hakimleri, HSYK'ya şikayet etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24