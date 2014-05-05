Vajinanızda ne saklıyorsunuz diyen, polisler çıplak arama yaptı!

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çıkan olaylar sırasında, polisin attığı biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan ve hastanede gözaltına alınan 17 yaşındaki E.S.A., gözaltında çıplak aramayla taciz edildiğini söyledi. E.S.A., “Polisler bize, ‘Vajinanızda ne saklıyorsunuz’ deyip öne eğerek arama yaptılar” dedi.

Vedat Yalvaç'ın Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, E.S.A., 1 Mayıs Perşembe günü, polisin attığı gazdan etkilendiği için saat 12:00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’ne götürüldü. Burada oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada polis tarafından gözaltına alındı. E.S.A, polisin gözaltı gerekçesi olarak da kolundaki yazılı olan ve kan grubunu gösteren (A) RH+ yazısını gerekçe gösterdiğini belirtti. Sürüklenerek dışarı çıkarıldığını anlatan E.S.A., “Bana iğne yapılmıştı ve oksijen tüpüne bağlıydım. Bir anda oksijen tüpü sökülerek alındım. Çok uzun süre nefes almakta zorlandım. Kafamdan aşağı su döktüler. Güya bunları iyileşmem için yaptılar. Ama ıslandım. Üşüdüm. Zaten üzerimizdeki psikolojik baskı bambaşka bir şeydi. Sürekli birileri bağırıyor, küfrediyordu” diye konuştu.

'Vajinanızda ne saklıyorsunuz diyerek çıplak aradılar’

Kötü muamelenin polis aracında da devam ettiğini ve bu durumun Vatan’da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildikten sonra dozu artırılarak sürdüğünü söyleyen E.S.A., burada da çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarını, “Korkunçtu” diye ifade eden 17 yaşındaki E.S.A, “Polisler bize, ‘Vajinanızda ne saklıyorsunuz’ deyip öne eğerek arama yaptılar” dedi.

Telefona taciz mesajı

15 yaşındaki D.Ş ile birlikte Şişli Çocuk Şube’ye götürülen E.S.A, burada 10 saat gözaltında kaldı. Şişli’de de sürekli kendisine küfür edildiğini anlatan E.S.A., bir polisin tutanaklardan telefon numarasını alarak kendisine çıktıktan sonra, “Ne haber S.” şeklinde mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. E.S.A., bu polisten de davacı olacağını ifade etti. Çocuk Şube’de kendisiyle 5 erkek ve 1 kadının benzer uygulamalara maruz kaldığını ileri süren E.S.A., hukuken bu işin peşini bırakmayacağını belirti.