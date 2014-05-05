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ÇHD'li avukatlar, 1 Mayıs savcı ve hakimlerini HSYK'ya şikayet etti

ÇHD'li avukatlar, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 171 kişi için gözaltı süresini uzatma kararı aldıran savcı ve hakimleri, HSYK'ya şikayet etti

05 Mayıs 2014 18:06

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)’ne üye avukatlar, 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 171 kişi için ek gözaltı süresi aldıran hakim ve savcıları “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının keyfi ve hukuksuz biçimde ihlal edilmesi” suçlamasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu’na (HSYK) şikayet etti.  

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ÇHD İstanbul Şubesi adına basın açıklamasını okuyan avukat Güçlü Sevimli, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın 2013 ve 2014 yıllarında fiilen yasaklandığını, 30 Nisan akşamından başlayarak İstanbul'da bazı yerlere baskınlar düzenlenerek gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Gözaltında bulunan 171 kişinin ifadesini alan savcıları ve gözaltı süresini uzatan nöbetçi hakimleri HSYK'ya şikayet edeceklerini kaydeden Sevimli, "171 kişi, emniyetteki tüm işlemleri tamamlandığı için adliyeye sevk edilmesine rağmen, soruşturma savcılarınca gözaltı süreleri uzatılarak hiçbir işlem yapılmaması, uzatma süreleri içinde suçlamaya ilişkin olarak hiçbir işlem yapılmamış olması, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının keyfi ve hukuksuz biçimde ihlal edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, soruşturma savcıları açısından en hafif haliyle görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır" dedi. 

Açıklamanın ardından HSYK'ya gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçelerini sunan Çağdaş Hukukçular Derneği, savcılar İsmail Uçar, Adem Meral, hakimler Rukiye Çelik, Hulusi Pur ve Sevilay Aslantaş hakkında "Görevi kötüye kullanma", "İşkence ve kötü muamele suçuna ihmal suretiyle iştirak" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

 

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