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1 Mayıs gözaltılarında 115 kişi serbest

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 171 kişiden 115'i serbest bırakıldı

04 Mayıs 2014 21:51

1 Mayıs'ta Taksim’e çıkmak isteyenlere karşı yapılan saldırılar sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 171 kişiden şu ana kadar 115'i serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 11, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ise 160 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye getirilen toplam 171 kişinin ifadeleri 5 Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.

Şu ana kadar 115  kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Elif Sultan, Kemal Delen, Şahin Özşahin ile Fatih Tandemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınanların yakınları ile bazı sendika ve siyasi parti üyelerinin adliye önündeki bekleyişi de sabah saatlerinden bu yana sürüyor.

Savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılan 7 kişi arasında yer alan Mustafa Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Emniyetteyken darp edildim. Vücudumda morluklar var" dedi. 

Serbest bırakılanlar adliye önünde alkışlarla karşılandı. Üzerinde Beşiktaş forması olan bir kişinin yakını 'siyah' diye bağırdı, ardından 'beyaz' diyen serbest bırakılan ve yakınları "Siyah-beyaz şampiyon Beşiktaş" şeklinde slogan attı. 

 

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