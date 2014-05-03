1 Mayıs gözaltılarına uzatma, T24 editörü de 3 gündür gözaltında

1 Mayıs gözaltıları için bir kez daha ek süre istendi. Aralarında, işine giderken polis tarafından alınan bağımsız internet gazetesi T24'ün editörlerinden Deniz Zerin'in de bulunduğu yaklaşık 170 kişi, savcılık yarın sabah 09:00''a kadar ek süre istediği için bugün de ifade veremedi. İfadelerin yarın (4 Mayıs Pazar) alınmaya başlanacağı, çok sayıda kişi gözaltında olduğu için ifade sürecinin 5 Mayıs Pazartesi sabahına kadar devam edebileceği, bu durumda 4 günlük yasal gözaltı süresinin aşılabileceği belirtildi.

Gözaltındakilerin savunmalarını üstlenen avukatlar, T24'e, "1 Mayıs dosyasında ek gözaltı süresini gerektirecek bir şey yok, süreç uzatılıyor" diyerek uygulamayı eleştirdiler, olağanüstü hal dönemi uygulamalarına gönderme yaparak "yeni hal" benzetmesi yaptılar.

1 Mayıs'ta polis tarafından emniyete götürüldükten sonra 3 gündür gözaltında tutulanlar arasında, Taksim'deki ofisine ulaşmaya çalışırken T24 gece editörü Deniz Zerin de bulunuyor. 1 Mayıs Perşembe günü T24 ofisine gitmeye çalışan Zerin, Fulya Ortaklar Caddesi'nde polisin kullandığı biber gazından korunmak isterken gözaltına alınmıştı.