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T24 editörü Deniz Zerin'e gözaltı sürüyor

1 Mayıs'ta gözaltına alınan T24 editörü Deniz Zerin ve çok sayıda kişi emniyette üçüncü güne girdi

Gezi Parkı sürecinde biber gazından etkilenen T24 bürosunda Deniz Zerin ve diğer T24 editörleri, çalışırken maske takmak zorunda kalmışlardı

02 Mayıs 2014 23:36

1 Mayıs'taki olaylar sırasında işine gitmeye çalışırken polis tarafından alınan T24 editörü Deniz Zerin ve çok sayıda kişi savcılık ifadeye çağırmadığı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinde üçüncü güne girdi. 

1 Mayıs'ta polis tarafından girişlerin yasaklandığı Taksim'deki T24 ofisine ulaşmaya çalışırken gözaltına alınan Zerin, o sırada kendisiyle temas kuran T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'a, Fulya Ortaklar Caddesi'nde polisin kullandığı biber gazından kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını söyledi. Ortaklar Caddesi'nde yaklaşık 15 kişiyle birlikte polis aracına alındığını belirten Zerin, Akın'ın konuşmak istemesi üzerine cep telefonunu gözaltı işlemini yapan polislere uzattı. Ancak polis yetkilileri konuşmayı reddetti.

Bu temasın ardından telefonu iletişime kapanan T24 editörü Deniz Zerin ve beraberindekiler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiler. Savcılığın ifadeleri "mevcutlu" olarak almak istemesi üzerine 1 Mayıs Perşembe gününü ve gecesini Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Zerin'in ifadesi cuma günü de alınmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, T24'e, Zerin'in Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğunu, savcılığın ifade sürecini tamamlamasının beklendiğini söylediler.

Çok sayıda kişiyle birlikte gözaltında üçüncü günü geçiren Zerin'in ifadesine savcılık tarafından bugün başvurulması bekleniyor. Zerin'in savcılıktaki ifadesi sırasında T24 avukatlarından Can Atalay da hazır bulunacak.

Boğaziçi Üniversitesi Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Deniz Zerin, New York Eyalet Üniversitesi Sistemi'ne (SUNY) dahil üniversitelerle yürütülen ortak lisans programı kapsamında Binghamton Üniversitesi'nde de aynı bölümü bitirdi. Zerin, T24 editörlüğünün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde master yapıyor.

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