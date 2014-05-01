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T24 editörü de gözaltında

İstanbul'da polisin sert müdahale ettiği 1 Mayıs kutlamaları sırasında T24 ofisine ulaşmaya çalışan T24 gece editörü Deniz Zerin de gözaltına alındı

T24 gece editörü Deniz Zerin

01 Mayıs 2014 17:36

1 Mayıs gösterilerine karşı gözaltı dalgası sürüyor. T24 gece editörü Deniz Zerin de T24 ofisine ulaşmaya çalışırken gözaltına alındı.

Deniz Zerin, T24'ün İstanbul Taksim'deki ofisine ulaşmaya çalışırken Fulya Ortaklar Caddesi'nde polisin kullandığı biber gazından kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis tarafından gözaltına alınan Zerin yaklaşık 15 kişi ile birlikte polis aracına bindirildi. Gözaltı sırasında Deniz Zerin'e telefonla ulaşan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın polis yetkilileri ile görüşmek istedi. Ancak Zerin'in cep telefonunu Akın'la görüşmeleri için uzattığı polisler konuşmayı reddetti.

Deniz Zerin ve birlikte gözaltına alınanlar bir süre sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde gözaltı durumu süren Zerin'in bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan savcının gözaltılarla ilgili bir gün ek süre talep ettiği öğrenildi.

 

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