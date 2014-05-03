Avukatların 1 Mayıs isyanı: Keyfi gözaltılar bitene kadar adliyeyi terk etmeyeceğiz

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 171 kişi için ikinci kez ek gözaltı süresi verilmesini protesto eden avukatlar ortak açıklama yaptı. "171 insanın özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlandığını, olağan hukuk yollarının kasdi olarak tıkandığını, emniyetteki yasal işlemler bitmesine rağmen adliyede sürecin durduğunu" vurgulayan avukatlar, "hukuksuzluk sona erdirilip gözaltına alınanlar savcılığa getirilene kadar İstanbul Adliyesi'ni terk etmeme kararı aldıklarını" duyurdular. 1 Mayıs avukatları, "Tüm meslektaşlarımızdan yanımıza gelmelerini bekliyor, duyarlı kamuoyunu bizlerle ve gözaltındakilerle dayanışmaya çağırıyoruz" dediler.

Aralarında bağımsız internet gazetesi T24'ün editörlerinden Deniz Zerin'in de bulunduğu 171 kişinin ifadesi gözaltıların üçüncü gününde de alınmadı, ek süreyle gözaltı süreci dört güne çıkarıldı.

Emniyetteki tüm yasal işlemler bitmesine karşın gözaltıların sürmesinin ve ikinci kez ek gözaltı süresi verilmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayan avukatların Twitter'da yayınlanan ve saat 18:00'de Çağlayan Adliyesi'nde okunan ortak açıklaması şöyle:

1 Mayıs 2014 günü gözaltına alınan 171 kişi hakkında b uğun ikinci kez “ek gözaltı kararı” alındı. Matbu ifadelere dayandırılan ve adeta bir şablonun üzerinde “kes-yapıştır” yöntemi ile hazırlanan ilgili ek gözaltı kararı hukuki dayanaktan yoksundur. 2 gündür İstanbul Adliye binası içerisinde bu ve benzeri kararlara karşı gereken tüm itirazları yapmış olmamıza rağmen, olağan hukuk yollarının kasti olarak tıkandığı, en basit usul kurallarının dahi ayaklar altına alındığı açıkça ortadadır. Karşımızda en ufak bir sorumluluktan dahi kaçınan bir Adliye bürokrasisi, ancak daha da önemlisi bu bürokrasiyi yaratan bir siyasi algı söz konusudur.

1 Mayıs’ta gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyeti’ndeki tüm yasal işlemleri bitirilmiş olmasına, daha fazla gözaltında tutulmalarını gerektiren tek bir hukuksal gerekçe bulunmamasına rağmen bu şekilde alıkonulmalarına, hukukçu kimliğimiz gereğince artık sessiz kalmamız beklenemez. 1 Mayıs gözaltıları ile ilgili yürütülen tüm işlemler hukuksuz olup, 171 insanın özgürlüğünü keyfi olarak kısıtlayan bu uygulamanın bir an önce terk edilmesi gerekmektedir.

Bizler 1 Mayıs’ta gözaltına alınan kişilerin soruşturma sürecini takip eden avukatlar olarak, bu hukuksuzluk sona erdirilip, gözaltılar Savcılığa getirilene kadar İstanbul Adliyesi’nde beklemeye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızdan yanımıza gelmelerini bekliyor, duyarlı kamuoyunu bizlerle ve gözaltındakilerle dayanışmaya çağırıyoruz.

1 Mayıs gözaltılarını takip eden avukatlar