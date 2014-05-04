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1 Mayıs'ta gözaltına alınan T24 editörü Deniz Zerin serbest

1 Mayıs'ta gözaltına alınan T24 editörü Deniz Zerin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

04 Mayıs 2014 21:41

1 Mayıs'ta T24'ün Taksim'deki ofisine ulaşmaya çalışırken, polis tarafından gözaltına alınan Deniz Zerin, 4 günlük gözaltı süresinin ardından, Çağlayan Adliyesi'nde savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

Deniz Zerin ve babası Mustafa Zerin, diğer gözaltıların da serbest bırakılması için İstanbul Adliyesi'ndeki bekleyişini sürdürecek.

1 Mayıs'ta polis tarafından emniyete götürüldükten sonra 4 gündür gözaltında tutulanlar arasında, Taksim'deki ofisine ulaşmaya çalışırken T24 gece editörü Deniz Zerin de bulunuyordu. 1 Mayıs Perşembe günü T24 ofisine gitmeye çalışan Zerin, Fulya Ortaklar Caddesi'nde polisin kullandığı biber gazından korunmak isterken gözaltına alınmıştı.

 

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