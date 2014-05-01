1 Mayıs Türkiye'de nasıl kutlandı?

1 Mayıs Ankara ve İstanbul dışındaki illerde coşkuyla kutlandı. İki büyük şehir dışında yapılan eylemlere müdahale olmazken, polis şiddeti de katılımcılar tarafından protesto edildi.

1 Mayıs Güneydoğu illerinde davul-zurna eşliğinde halay çekilerek kutlanırken, Adıyaman’da Emek Partisi üyeleri ile Kamu Sen üyeleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

DHA’da yer alan habere göre, 1 Mayıs’ta Türkiye genelindeki illerde yaşananlar şöyle:

Sivas

Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Sivas'ta Mevlana Caddesi trafiğe kapatıldı. Mevlana Caddesi'nin başlangıç noktası olan Ethembey Parkı önünde toplanan gruplar, polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında aramadan geçerek kutlamaların yapıldığı alana alındı. 1 Mayıs etkinliklerine CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ile partililer, EMEP ve BDP gibi siyasi partiler ile KESK'e bağlı sendikalar, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Halkevleri ile çeşitli gençlik kuruluşları ve sivil toplum örgütleri katıldı. Etkinliğe katılanların büyük bir çoğunluğunu ise üniversite öğrencileri oluşturdu.

Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi. Etkinliğe katılanların bir kısmının işçi yeleği giyerek başlarına baret taktıkları görüldü. Mevlana Meydanı'nda yaklaşık bin kişinin katıldığı kutlama programında, çeşitli sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Önder Doğan şunları söyledi:

"Bizler emek, eşitlik, özgürlük, barış, adalet, bağımsızlık ve demokrasinin hakim olduğu, ancak ve ancak kendi ellerimizle kuracağımızı bildiğimiz başka bir dünya istiyoruz. Bizler bu ülkenin onurlu insanları, insanca yaşamak istiyoruz."

CHP Milletvekili Malik Ejdern Özdemir ise, "1 Mayıs, tarih boyunca bir yığın bedel ödeyerek kazandığımız hakların kutlandığı bir bayramdır. Diğer taraftan, bundan sonraki süreçte emek ve demokrasi için mücadele vereceğimiz alanların mücadele ortamlarıdır 1 Mayıs. O nedenle 1 Mayıs'ı sadece bayram olarak değil barış ve demokrasi adına bir mücadele günü olarak algılamamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Kars

Kars’ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında aniden başlayan yağmur, katılanlara zor anlar yaşattı.

Emek ve Demokrasi Platformu'na üye sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 1 Mayıs’ı şiddetli rüzgar ve yağmur altında kutlamak zorunda kaldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanına gelenler tek tek arandıktan sonra alındı. Kürtçe, Türkçe ve Azerice türküler eşliğinde halayların çekildiği alanda renkli görüntüler oluştu.

Kutlamalar sırasında aniden bastıran yağmur katılımcılara zor anlar yaşattı. Basın mensupları kamera ve fotoğraf makinelerinin ıslanmaması için bir süre platformun altında bekledi. Yağmur ve rüzgarın şiddetini artırması vatandaşlar sağa-sola koşarak sığınacak yer aradı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle kutlama da erken sona erdirildi.

Güneydoğu'da coskulu 1 mayıs

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Tunceli, Elazığ, Mardin ve Siirt'te çeşitli sendikalara bağlı işçiler, yürüyüşler düzenleyerek, davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Tunceli'de 1 Mayıs kutlamaları barış ve kardeşlik havasında geçti. Yaklaşık 5 bin kişi Sanat Sokak'ta toplanıp Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Tunceli Belediye Başkanı BDP'li Mehmet Ali Bul, Türkiye'de sendikal bir boşluk olduğunu anlatırken, "Bazı sendikalar hükümete yağcılık yaparak kendi geleceklerini düşünüyor. Emek mücadelesi veren ve işçi, emekçinin yanıda yer alan sendikalar her zaman meydanlarda, işçi ve emekçi haklarını savunuyor. Ülkemizde kaçak ve çocuk işçi, ücret sorunları devam ediyor. Dünyada en çok işçi ölümlerinin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz" dedi. Konuşmalardan sonra müzik grupları konser verdi.

Siirt

Siirt Emek ve Demokrasi Platformu bünyesinde toplanan KESK, Belediye İş, Eğitim Bir Sen ve Türk-İş Sendikalarının ortak kutladıkları 1 Mayıs etkinlikleri, Siirt Üniversitesi karşısında bulunan arazide kutlandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kutlamalar, daha sonra Siirt Belediyesi itfaiye amirliği binası önünde devam etti. Toplu halde Siirt Üniversitesi önünden yürüyüşe geçen grup, 'Kızlar Tepesi' olarak bilinen Belediye İtfiaye Amirliği'ne ait boş araziye geldi. Slogan ve zılgıtlar eşliğinde yürüyüş yapan sendika üyelerine, Siirt Belediye Başkan Tuncer Bakırhan ve eski belediye başkanı Selim Sadak da destek vererek eşlik etti. Kızlar Tepesi'ne gelen kalabalık, yerel sanatçıların söylediği Kürtçe, Türkçe ve Arapça müzik eşliğinde halay çekti.

Elazığ

Elazığ’da Hozat Garajı'nda toplanan guruplar, İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Siyasi partiler, işçi ve emekçiler, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Grup daha sonra İstasyon Caddesi'nden slogan atarak İstasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis sıkı güvenlik önlemleri alırken ara sokakları barikatlarla kapattı. Yürüyüş sırasında, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganı ile yürüyen gurup, İstasyon Meydanı girişinde polisin aramasından geçtikten sonra alna alındı. Alanda toplanan yaklaşık 300 kişilik gurup, burada halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlamalar akşam saatlerine kadar sürdürüldü.

Mardin

Mardin'deki 1 Mayıs kutlamalarına, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, BDP'li Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çeşitli sendika temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, elde edilen özgürlüğün devamı için engellerin aşılması gerektiğini belirterek, "Ezilen, sömürülen insanlara buradan sesleniyorum; Halkların ve özgürlüğün devamını istiyorsak, bizlere karşı kurulan ve uluslararası olan tıkanma yollarını aşmak zorundayız. Devam etmek, bizim için önemli adımdır. Özgürlüklerimize sahip çıkmasak zülüm, sömürü ve insan haklarımıza sahip çıkmamış olacağız. Bunun mücadelesini yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. Herkesi kenetlemeye çağırıyoruz. Bu mücadelemizin devam etmesi sonucu, Kürt, Arap, Süryani ve Ermeni, halklarının hakkını da elde etmiş olacağız. Bunu gören sömürü ve düzenbazlar, önümüzü kesmek için uluslararası entrikalar yaratarak kesmek istemektedir."

Konuşmaların ardından yerel sanatçılar, Kürtçe, Türkçe ve Arapça konser verdi.

Adıyaman

Adıyaman ‘da 1 Mayıs kutlamalarında slogan atan Emek Partisi üyeleri ile Kamu Sen üyeleri arasında kısa süreli arbede çıktı. Adıyaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sakarya Caddesi üzerindeki miting alanında kutlandı. Kutlamaya katılan Kamu Sen, Türk İş ve çeşitli sendika üyeleri öğle saatlerinden itibaren gruplar halinde miting alanına geldi. Kutlamaya katılanlar, alanda çalınan müzik ve davullar eşliğinde halay çekti.

Bu sırada kutlama alanına gelen ellerinde dövizler taşıyan Emek Partisi'ne üye 25 kişilik grup slogan atmaya başladı. Kamu Sen İl Temsilcisi Şemsettin Ağar ile bazı sendika üyeleri Emek Partili gruba tepki gösterdi. Sözlü olarak tartışan gruptakiler daha sonra birbirlerine pet şişe attı ve aralarında arbede çıktı. Arbede alanda görevli polis ve diğer işçi temsilcilerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren kutlamalar Adıyamanlı yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türkülerle sona erdi.

Çorum

Çorum’daki 1 Mayıs kutlamalarında iki ayrı grup, farklı yerlerde toplandı.

Çorum'da iki ayrı grup ve iki ayrı noktada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı. KESK ve DİSK’in içinde yer aldığı HDP, EMEP, ÖDP'nin destek verdiği 1 Mayıs tertip komitesi Bahabey Caddesi'nde toplanarak Saat Kulesi'ne doğru yürüyüş yaptı. Burada davul-zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Komite adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Başkanı Mehmet Öztürk'ün konuşmalarının ardından grup dağıldı.

Diğer kutlama CHP, İP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik Kamu İş’in içinde yer aldığı 1 Mayıs kutlama komitesi tarafından düzenlendi. Parti ve sendikalar Abide Meydanı’na kadar yürüyen grup, burada şiirler, şarkılar okundu. 1 Mayıs kutlamalarında 'Direne direne kazanacağız', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'İsyan Devrim Özgürlük' diye sloganlar atan grup, halay çekip dağıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile davul-zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı. Kutlamaya katılan grup hükümet ve Başbakan aleyhine sloganlar attı.

Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer, meydanda toplananlara hitaben konuşma yaptı. Sefer, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu anlatırken, "Bugün işçi sınıfı, geleceğini ve taleplerini dile getirmek için meydandalar. Hiçbir ayrım, gayrım yapmadan, ötekileştirmeden, birini iteklemeden herkesi kucaklayarak, yani 'Paralel', 'Çapraz' demeden herkesi kucaklayan 1 Mayıs'dayız. Biz herkesi kucaklıyoruz. Yüreği insan sevgisi ile dolu, insanca yaşam için bir araya gelen insanlar, dünyanın 150 ülkesindeki milyonlarca insanla yürek yüreğe, biz kalp kalbeyiz, omuz omuzayız. 1 Mayıs nedeniyle herkesi canı gönülden kutluyoruz. Bize karşı çıkanlara biz de karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugünkü siyasal iktidarin sorunlarını unutturarak suni yapay gündemlerle oyaladığını belirten Sefer, şöyle devam etti:

"Önümüze her seferinde kendi gündemini koyarak sorunlarımızı bu meydanlarda dile getirmemizi engellemeye çalışıyorlar. Birilerine çelik-çomak vermiş olabilirsin, birileri çelik-çomak ile oynayabilir. Binlerce, milyonlarca insanı bugün sayıları 3.5 milyon olduğunu bildiğimiz ülkemizi bir taşeron Cumhuriyeti haline getirmek istendiğini ve bu taşeron işçilerin işlerini kaybetmemelerini istiyoruz."

Sendika yöneticilerinin yaptığı kısa konuşmalardan sonra müzik öğretmeni Malik İnci'nin söylediği şarkılarla coşan topluluk, oyunlar oynayıp halay çekti. Davul zurna ekibinin gösterileri de kutlamaya renk kattı. Kutlamalar nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı.Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, Çukurca Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. Kutlamaya katılanlar 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları ile yürüdükten sonra basın açıklaması yapıp halay çekti.

PTT binası önünde bir araya gelen ve aralarında Çukurca Belediye Başkanı BDP'li Servet Tunç'un da bulunduğu, BDP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Barış Anneleri İnsiyatifi, Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, KESK, Eğitim-Sen ,Tüm-Bel Sen, Sağlık-Sen Meya-Der ve çok sayıda sendika üyeleri kortej oluşturarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar yol boyunca, 'Her yer Taksim her yer direniş', 'Savaşa değil emekçiye bütçe', 'AKP’ye kul sermayeye köle olmayacağız' sloganları atarak kutlamaların yapılacağı ilçe belediye önüne kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Çukurca Sağlık- Sen İlçe Temsilcisi Dr. Cem Çimen, "Biz namus kisvesiyle öldürmek, sermayeye ucuz işgücü olmak, Roboski’de devletin bombasıyla, Okmeydanı'nda devletin gaz fişeğiyle vurulup öldürülmek istemiyoruz. Acımızla alay edilmesini, seçim mitinglerinde hedef gösterilmeyi kabul etmiyoruz. Kürt sorununun savaşla çözülmeyeceğini yıllarca büyük bedeller ödeyerek görenler olarak, kardeşlerimizle ve komşularımızla savaşa hayır diyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

İzmit

İzmit'te Merkez Bankası önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, 1 Mayıs'ı kutlamak için Cumhuriyet Parkı'na yürüdü.

'İşçi kenti' olarak da anılan İzmit'te Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) önclüğünde düzenlenen 1 Mayıs kutlamasına Birleşik Metal- İş, Eğitim- Sen, Sağlık- Sen, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgüt yönetici ve temsilcileri katıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, İl Başkanı Yalçın Kuşkan, eski milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da aralarında bulunduğu grup saat 13.00'te Merkez Bankası önünde toplandı. Grup saat 13.20 sıralarında yürüyüşe geçti. Grupta bulunanlar sloganlar atarken, polis çevrede çok geniş güvenlik önlemleri aldı. İzmit'te kent içine giriş ve çıkışların kontrol altına alınırken, bazı girişler ve yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs etkinliklerinin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu İnönü Caddesi de araç trafiğine kapatıldı.

İzmit'te daha önce Perşembepazarı Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlaması, bu yıl Perşembe gününe rastlaması ve orada halk pazarının kurulması nedeniyle Cumhuriyet Parkı'na alındı.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde çalışan tarım işçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan habersiz olarak sabahın erken satlerinde iş başı yaptı.

Adana

Adana'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerine yapılan polis müdahalesini protesto etti.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki İnönü Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 KESK üyesi, 'Her yer Taksim, her yer direniş', 'Faşizme karşı omuz omuza' ve 'Zafer direnen emekçinin olacak' sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde konuşan KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dr. Tekin Müjde, "Silahlara karşı karanfillerle yürüyen emekçilere gaz bombalarıyla saldırılarda bulunulmuştur. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından bir süre slogan atmayı sürdüren grup, daha sonra dağıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş yürüyen grup, basın açıklaması yaptı. Yürüyüş yapan grubu yuhalayan bir kişi, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Eğitim-Sen ve İnsan Hakları Derneği üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, öğle saatlerinde Trabzon Bulvarı'nda toplanarak Özel İdare İş Merkezi önüne kadar yürüdü. Ellerinde dövizler taşıyarak 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları atan grup, basın açıklamasının yapılacağı Özel İdare İş Merkezi önünde Adem Demir adlı vatandaş tarafından protesto edildi. Grubu yuhalayan Demir, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.

Ölen işçiler için saygı duruşunda bulunan grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Şube Başkanı İsmail Tekardıç, işçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün tüm mağdurlarla, yoksullarla, işsizlerle, işçilerle, kamu emekçileriyle, aydınlarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, basın emekçileriyle omuz omuzayız. Bu bilinçle taleplerimizle, türkülerimizle, halaylarımızla tek yüreğiz. Bizler insanca yaşamak, onurlu yaşamak istiyoruz. Bu yüzden taşeron çalıştırmayla, özel istihdam bürolarıyla, esnek çalıştırmayla, sözleşmeli personel uygulamalarıyla köle olmaya direniyoruz. Bu yüzden grev ve gerçek toplu sözleşme ile örgütlenme ve siyaset yapma hakkımızın engellenmesine karşı çıkıyoruz. Bizler insanca ve onurlu yaşamak istiyoruz. Simit hesabıyla yapılan artışlara, pazarda alınıp satılan bir meta muamelesi görmeye 'Hayır' diyoruz."Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Bolu

Bolu’da yağmur altında davul zurna eşliğinde halaylar çeken gruplar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutlarken, bir temizlik işçisinin elinde süpürgeyle çalışmaya devam etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sabah saatlerinde Bankalar Meydanı’nda toplanan Türk-İş’e bağlı sendika üyeleri, İzzet Baysal Caddesi’nde yürüyüş yaptı. İşçilerin çocukları da grubun önünde ellerinde pankartla yürüyüşe katıldı. Üzerinde ay yıldız ve Andımız’ın yazılı olduğu pankart taşıyan işçiler 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız', 'İşçiyiz haklıyız söke söke alırız' sloganları atarak Hükümet Meydanı’na kadar yürüdü. Meydanda toplanan yaklaşık 300 işçi, Ankara havaları eşliğinde oyunlar oynayıp 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı coşkuyla kutladılar. İşçilerin meydanda cep telefonlarıyla 1 Mayıs selfie’si çekmesi de ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Grubun dağılmasının ardından bu kez de aralarında öğrenciler ve bazı sendika üyelerinin bulunduğu yaklaşık 250 kişilik bir grup İzzet Baysal Caddesi’nde hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Gezi Parkı eylemlerinde ölenlerinin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıyan grup, 'Susma haykır halklar kardeştir', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', 'Faşizme boyun eğmeyeceğiz' sloganları atıp, Hükümet Meydanı’nda, Gezi Parkı eylemlerinde ölenler için saygı duruşunda bulundu. 1 Mayıs kutlamalarının devam ettiği sırada Bolu Belediyesi’nde görevli bir temizlik işçisinin de elinde süpürgeyle yerleri süpürmeye devam etmesi dikkat çekti. Grup, yağmura aldırış etmeden halaylar çekerek işçi bayramını kutladı.

Nevşehir

Nevşehir’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK, Eğitim Sen, Eğitim- İş, SES ve Tüm Bel- Sel Sendikaları tarafından organize edilen etkinlikle olaysız kutlandı.

Etkinlik, Ticaret Borsası Kavşağı’ndan Hükümet Konağı’na kadar olan yaklaşık bir kilometrelik yolda yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe CHP İl ve İlçe teşkilatları, ÖDP, TGB, Hacıbektaş-ı Veli Kültür Derneği’nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri de katıldı.

Yaklaşık 500 kişilik grup ellerinde 'Kediler trafoya, gençler meydana', 'Yaşasın halkların kardeşliği' yazılı pankartlarla, 'Kadına şiddete hayır', 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz', 'İş, ekmek, özgürlük', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Her yer Taksim, her yer direniş', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Yaşasın Halkların Kardeşliği', 'Atatürk gençliği görev başında' sloganları atarak Hükümet Konağı karşısında bulunan Türk Telekom binası önüne kadar yürüdü. Katılımcılar Türk Telekom Binası önünde halay çekerek ve sloganlar atarak 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Burada 1977 yılı 1 Mayıs’ında meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden işçiler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından katılımcılar adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ahmet Çelik, bu yıl işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü 124'üncü kez kutladıklarını söyledi.