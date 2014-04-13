Laboratuvarda üretilen vajinalar dört kadına nakledildi

ABD'de dört kadına laboratuvarda doktorlar tarafından geliştirilen vajinalar nakledildi. Laboratuvarda geliştirilen vajinaların nakledildiği kadınlar, normal düzeyde cinsel arzu ve vajinal salgı, orgazm ve tatmine ulaştıklarını, cinsel ilişki sırasında bir sıkıntı yaşamadıklarını bildiriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uzmanlar Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın, laboratuvarda organ üretiminin gücünü gösterdiğine işaret ediyor.

'Şanslıyım'

Anne rahmindeki gelişimle ilgili bozukluklar nedeniyle vajina her kadında normal oluşmayabiliyor ve buna 'vajinal aplazi' deniyor.

Şu anda bu, cerrahi müdahale ile vajinaya benzer bir boşluk yaratılıp, içinin başka organlar ve bağırsaktan nakledilen dokuların döşenmesi yoluyla çözümlenmeye çalışılıyor.

Kuzey Carolina'daki Wake Forest tıp merkezindeki doktorlar, tümü de araştırma sırasında yirmi yaşın altında olan dört kadına nakledilecek vajinaları yapmak için daha önce hiç denenmemiş bir teknoloji kullandılar.

Önce kadınların pelvik bölgesi taranarak, her bir hasta için üç boyutlu, boruya benzer bir yapı iskeleti tasarlandı. Kadınların tam gelişmemiş dış genital organlarından alınan küçük bir doku örneği laboratuarda çoğaltılarak büyütüldü.

Sonra, oluşturulan yapı iskeletinin dışına kas dokuları, içine vajina iç doku hücreleri yerleştirilerek laboratuvardaki bir bio-reaktörde büyüme sürecini tamamladı. Laboratuvarda üretilen vajinalardan birinin nakledildiği kadınlardan biri, adının verilmemesi koşuluyla "Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum; çünkü artık tamamiyle normal bir hayatım var" dedi.

Seks hayatları normal

Vajina nakli yapılan her dört kadın da vajinalarının bütün cinsel işlevlerini yerine getirdiğini söylüyorlar.

Vajinal aplazi üreme organlarında başka anomalilere de yol açabilir ama deneye katılan iki kadında vajina rahime bağlanabildi. Henüz gerçekleşmiş olmasa da bu kadınların hamile kalması teorik olarak mümkün.

Araştırmayı yapan tıp merkezinin başkanı Doktor Anthony Atala BBC'ye yaptığı açıklamada, "İlk defa, gerçekte olmayan bir organı sıfırdan başlayarak yaratmayı başardık, bu çok zorlu bir işti" dedi.

İşlevlerini yerine getiren bir vajinanın ilk kez üretilip nakledilmesi sekiz yıl önce oldu, fakat çalışmanın sonuçları yeni açıklanıyor.

