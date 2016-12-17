Doğan Holding: Tutuklama hukuka aykırıdır; Barbaros Muratoğlu’nun suçsuzluğuna kesinlikle inanıyoruz

Doğan Holding, Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Muratoğlu'nun FETÖ'den tutuklanması hakkında yapılan açıklamada "Barbaros Muratoğlu’nun suçsuzluğuna kesinlikle inanıyoruz. Tutuklama gerekçeleri haksız ve hukuka aykırıdır. Süresi içinde tutuklama kararına itiraz edilecektir. Adaletin er veya geç tecelli edeceğine inanıyoruz" dendi.

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Hürriyet gazetesinde yer alan açıklama şöyle:

1 Aralık 2016 sabahı Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu dün akşam (15 Aralık 2016) ifadesi alındıktan sonra İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

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24 Kasım 2016 tarihli Akşam gazetesinde Barbaros Muratoğlu hakkında ağır bir suçlama ortaya konulmuştur. Bu suçlamada Barbaros Muratoğlu’nun bir grup gazeteci arasında terörist başı ile çekilmiş bir fotoğrafı da kullanılmıştır. Bu haber üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmada Barbaros Muratoğlu’na isnat edilen terör örgütüne yardım suçlaması ve kendisinin tutuklanmasına ilişkin kararın başlıca gerekçeleri şunlardır:

- FETÖ elebaşısını ziyaret etmek, fotoğraf çektirmek ve bu esnada ceketinin iki düğmesini iliklemek,

- Bazı avukat ve devlet memurları ile yoğun telefon görüşmeleri yapmak,

Bu iddiaların hepsi hukuk ve vicdan açısından sorunludur. Şöyle ki;

1- Barbaros Muratoğlu, 2012 yılında İzmirli gazetecilerin ağırlıkta olduğu, aralarında Akşam, Sabah, Yeni Asır, Zaman, Posta ve Hürriyet gazetelerinin temsilcilerinin de bulunduğu bir grupla ABD’nin Teksas eyaletine bir geziye gitmiştir. Bu gezi sırasında, turu düzenleyen kişinin ifadesine göre; Yeni Asır, Akşam ve Sabah gazetesi temsilcilerinin talebi üzerine yapılan bir emrivaki ile Pensilvanya ziyaret edilmiştir. O tarihte Pensilvanya’yı ziyaret son derece olağan bir nitelik taşıdığı için siyasetçisinden iş adamına kadar toplumun her kesiminden pek çok şahsiyet, benzer ziyaretlerde bulunmaktaydı. İnternette yapılacak kısa bir arşiv taraması, Pensilvanya’da başka şahsiyetlerin göründüğü bunun gibi sayısız fotoğrafı ortaya çıkartacaktır. Barbaros Muratoğlu’nun dahil olduğu grup ile çekilen fotoğraf Akşam gazetesinin iddia etmiş olduğu gibi yeni bir hadise olmayıp o döneme aittir. Söz konusu fotoğrafta Akşam gazetesinin İzmir temsilcisi de bulunmaktadır. Fotoğrafta Barbaros Muratoğlu’nun ceketinin ilikli olması ise terbiye gereğidir.

2- Doğan Şirketler Grubu, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde 100’ün üzerinde avukat ile çalışmıştır ve halen de çalışmaya devam etmektedir. Şirketlerimizin hukuki haklarını savunmak adına holding bünyesindeki avukatların yanı sıra uzmanlık gerektiren konularda dışarıdan hukuki danışmanlık hizmeti alınması mutad bir uygulamadır. Barbaros Muratoğlu’nun gerek emniyet gerek savcılık sorgulamalarında adları geçen bazı avukatlarla görüşmüş olması son derece doğaldır. Adı geçen avukatlardan alınan danışmanlık hizmetleri 2012 yılının ortalarında başlayıp 2014 yılında sona ermiştir. Barbaros Muratoğlu’nun, holdingin Ankara temsilcisi olarak Ankara’da bulunan ve soruşturmada adı geçen avukatlarla iletişim içinde olması ve kendileriyle görüşmesi görevinin gereğidir. Bu avukatlara vekaletname verilmesi hiç kimse açısından suç örgütüne yardım yapıldığı veya örgütün ideolojisinin benimsendiği anlamına gelemez.

3- Öte yandan sorgulamada adı geçen emniyet mensupları ve bürokratlar o dönemde resmi unvan taşıyan kamu görevlileridir. Barbaros Muratoğlu’nun holding bünyesindeki şirketlerin muhtelif konuları için bu görevlileri muhatap alıp görüşmesi, kendileriyle fikir ve eylem birliği içinde olduğu anlamına gelmez.

4- Barbaros Muratoğlu, hayatının hiçbir döneminde bugün örgüt üyeliğine delalet eden ByLock uygulamasını kullanmamıştır. Bu iddia Akşam gazetesinin bir iftirasından ibarettir. Yine örgüte yardım anlamına gelecek banka hesabı, himmet parası veya bazı kuruluşlara bağış yapılması gibi bir iddia da soruşturma kapsamında yoktur.

5- Barbaros Muratoğlu’nun suçsuzluğuna kesinlikle inanıyoruz. Tutuklama gerekçeleri haksız ve hukuka aykırıdır. Süresi içinde tutuklama kararına itiraz edilecektir. Adaletin er veya geç tecelli edeceğine inanıyoruz.