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Hürriyet: Gözaltına alınan Doğan Holding yöneticisinin avukatlarına verilmeyen dosya, yandaş gazetecide!

Murat Kelkitlioğlu "Belgeler elimde soruşturmanın selameti için açıklamıyorum" demişti

06 Aralık 2016 17:55

Darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma kapsamından 'FETÖ'den gözaltına alınan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun avukatlarına getirilen soruşturma belgelerine erişim kısıtlamasına rağmen Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu dün akşam, bu belgelerin elinde olduğunu ileri sürdü. Hürriyet gazetesi konuya ilişkin haberi, bugünkü nüshasının birinci sayfasından "Avukatlara verilmeyen dosya, yandaş gazetecide" başlığıyla duyurdu.    

Hürriyet'in haberi şöyle: 

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kelkitlioğlu, dün akşam 24TV kanalındaki "Esas Mesele" programında, "Barbaros Muratoğlu hakkındaki soruşturmayla ilgili belgeler elimde. Soruşturmanın selameti için açıklamıyorum. Barbaros Muratoğlu’nda ByLock çıkarsa ne diyecekler” dedi.

Kelkitlioğlu’nun bu açıklaması, Muratoğlu’nun avukatlarının ulaşamadığı soruşturmayla ilgili gizli belgelerin bir gazetecinin elinde olduğunu ortaya çıkardı. 

Barbaros Muratoğlu, Kelkitlioğlu’nun kendisinin FETÖ ile ilişkili olduğu yolundaki yazılarının ardından geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alınmıştı.

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