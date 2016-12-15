Doğan Holding Ankara Temsilcisi ‘FETÖ’den tutuklandı!

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Muratoğlu, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması çerçevesinde, ‘terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü' iddiasıyla gözaltına alınan Muratoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı Muratoğlu'nun tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Hürriyet, Muratoğlu’nun gözaltına alınması kararını şöyle duyurmuştu:
“Gözaltı kararı, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’nun, Muratoğlu hakkında bundan 10 gün önce ortaya attığı ve tekrarladığı suçlamaların ardından geldi.”