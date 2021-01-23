Doğan Hızlan: Atillâ Dorsay’ın ‘Hayatımızı Değiştiren Filmler’ eseri başvuru kitapları arasında yerini alacak bir çalışma

Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, bugünkü yazısında T24 sinema yazarı Atilla Dorsay’ın ‘Hayatımızı Değiştiren Filmler (2015-2020)’ kitabını değerlendirdi. Hızlan, “Atillâ Dorsay’ın kaleminden, son beş yılda sinema sanatının sunduğu en seçkin eserleri bir arada bulabilirsiniz” yorumunda bulunduğu kitabı, “Atillâ Dorsay’ın kaleminden, son beş yılda sinema sanatının sunduğu en seçkin eserleri bir arada bulabilirsiniz” diyerek önerdi.

Dorsay’ın kitabında yer verdiği filmlere işaret eden Hızlan, “Siz de Dorsay’ın kitabındaki bu filmlerden seçim yapabilirsiniz, sinema tarihinin başyapıtlarını görebilirsiniz. Atillâ Dorsay’ın ‘Hayatımızı Değiştiren Filmler (2015-2020)’ eseri, başvuru kitapları arasında yerini alacak bir çalışma” ifadelerini kullandı.

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