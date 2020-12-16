Atilla Dorsay, “Hayatımızı Değiştiren Filmler”i anlattı: Beni en heyecanlandıran kitaplarımdan biri oldu

Atilla Dorsay, insan ömrüne 55. kitabını da sığdırdı. Bu kez son beş yılın dünya sineması filmlerini “Hayatımızı Değiştiren Filmler”de anlattı. Yazar Atilla Dorsay, kendisini en heyecanlandıran kitaplarından biri olduğunu belirterek ele aldığı 2015-2020 yılları arasında çıkan filmlerin düzeyinin kaliteli olduğunu söyledi.

2015’ten 2020’ye dünya sinemasından izlediği 426 filmi anlattığı ‘Hayatımızı Değiştiren Filmler’e ilişkin Cumhuriyet’ten Yazgüllü Aldoğan’ın sorularını yanıtlayan Dorsay, “Sadece 55. kitabım olduğundan değil! Ama beni en heyecanlandıran kitaplarımdan biri oldu. Çünkü ele aldığım 2015- 2020 arasında gördüğümüz yabancı filmler öylesine düzeyli, öylesine kaliteli çıktı ki... Önce türlerin zenginliği. Sonra ele alınan konuların önemi, hatta yaşamsallığı” dedi.

Dorsay, “Nasıl bu kadar çok ve hızlı yazabiliyorsunuz?” sorusuna, “O kadar da hızlı değil. Unutmayın ki hepsi değil ama çoğu kitabım yazılarımın derlenmesi. Ama bunu akıllıca ve periyodik biçimde yaptığım için bunlar birleştirilince birer kaynak-kitap oluşturuyor” diye yanıt verdi.

Evinde “hayli büyük bir ekran ve yedi bini aşkın DVD” olduğunu anlatan Dorsay, “Neredeyse tüm sinema tarihini içeriyor” dedi.