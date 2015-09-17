Doğan Grubu'ndan Ethem Sancak ve Boynukalın hakkında suç duyurusu

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi, DHA ile Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş., Güneş Gazetesi'nin Doğan Medya Grubu bünyesindeki bazı medya kuruluşlarında yer alan bazı haberlerden dolayı yetkililerini ''terör örgütü propagandası yapmakla' suçladığı haber ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Güneş gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Sorumlu Müdür Mustafa Dolu, "Terör Örgütüne Hedef gösterme", "Hakaret" ve "İftira" ile suçlandı.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de, AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Güneş Gazetesi’nin 8 Eylül 2015 tarihli nüshasında “Savcılar göreve, İhbar ediyoruz, Ödül istemiyoruz, Muhtemel eşkâlleri, Bu kaçıncı suçüstü, Alçaklığın böylesi”, 9 Eylül 2015 tarihli nüshasında “Ülke can derdinde Aydın Doğan cam!”, 10 Eylül 2015 tarihli nüshasında “Al sana Belge, Yüzün kızarmayacak mı şimdi”, 13 Eylül 2015 tarihli nüshasında “Çorba değil vatan evladı, Bunu da yaptılar, Ey Aydın Doğan Hürriyetin bu manşeti kanına dokunuyor mu”, 16 Eylül 2015 tarihli nüshasında “Nihayet, Ve savcılar harekete geçti, Yargılanacaksınız”, 17 Eylül 2015 tarihli nüshasında “Al sana Belge -2” başlıklarıyla yer alan hakaretamiz, kasıtlı müvekkillerimizi Terör örgütü üyesi olarak kamuoyuna duyuran, Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk TV ve DHA haberlerini çarpıtarak aleyhe soruşturma başlatılmasına neden olan yazılar nedeniyle şüpheliler hakkında iddianame tanzim edilerek dava açılması talep edildi.

Söz konusu haberlerin ayrıntılı olarak bahsedildiği dilekçede, “Şüphelilerin sorumlu müdür ve genel yayın yönetmeni oldukları Güneş Gazetesi 6 ayı aşkın süredir müvekkillerimize hakaret eden, yayınlanan haberleri çarpıtarak iftirada bulunan kasıtlı ve hakaretamiz yayın yapmayı iş edinmiştir” denildi.

Dilekçede Güneş Gazetesi’nde 10 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan “Al sana belge” başlıklı yayın ihbar kabul edilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Doğan Medya Grup çatısı altında faaliyet gösteren yayın organlarının terör örgütü propagandası yaptığına ilişkin haberler’ esas alınarak soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Dilekçede, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın, Güneş Gazetesi Sorumlu Müdürü Mustafa Dolu hakkında, Güneş Gazetesi’nin 3 Nisan 2015 tarihli “Fena yakalandınız”, “DHA, Hürriyet, Kanal D, Posta, CNN Türk”, “Yine terör diyemediler”, “Her taşın altında o var”, 4 Nisan 2015 tarihli “Yalan dolan Aydın Doğan”, Skandal manşet: Berkin’e ihanet”, “Yüzsüzlükte Sınır tanımadılar” ve 6 Eylül 2015 tarihli “Vay şerefsiz”, “Kaosun efendileri” nüshalarıyla ilgili suç duyurusunda bulundukları, bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının da Mustafa Dolu hakkında “basın yoluyla zincirleme hakaret ve zincirleme iftira” suçlarından dava açtığı anlatıldı.

Dilekçenin sonunda Güneş Gazetesi’nin yaptığı yayınların müvekkilleri karalamak ve kamuoyu nezdindeki itibarlarını sarsmak amacına yönelik olduğu belirtildi.

Boynukalın'a da suç duyurusu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Hakan Coşkun ise internette yayınlanan bir videoda “Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” diyen AK Parti Milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkında "hakaret", "tehdit", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet Gazetesi avukatı Eren Mustafa Şener’in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede Hürriyet Gazetesi’nin Bağcılar 100’ncü Yıl mahallesinde bulunan binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırı düzenlendiğini, bu saldırılar sırasından Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in saldırganlar ile doğrudan karşı karşıya kaldığını anlatıldı.

Suç duyurusunda Abdurrahim Boynukalın’ın saldırıdan sonra gazete binası önünde basın açıklaması adı altında “Seni başkan yaptıracağız” başlığıyla konuşma yaptığı, konuşmada alenen Sedat Ergin’e hakaret ettiği, gerçekleşen saldırıları öven ve onaylayan ifadeler kullandığı belirtildi. Dilekçede “Ülke ve dünya gündeminde geniş yankı bulan ve tarafsız birçok kişi ve kuruluş tarafından kınanan bu açıklamalardan sonra bu sefer kendisine yönelen eleştirilere ilişkin olarak bir topluluk karşısında cevap vermiş ve bu cevapları kimliği belirsiz kişiler tarafından kayıt altına alınarak internette yayınlanmış, bu sayede tarafımızca da konu hakkında haberdar olunmuştur” denildi.

Dilekçede boynukalın'ın şu sözleri yer aldı:

Dilekçede AK Parti milletvekili Boynukalın’ın söylediği şu sözlere de yer verildi: “Biz gittik Kuran okuttuk, milleti sakinleştirdik. Reisi başkan yapacağız dedik. Ona kudurdular galiba. Zaten biz bir şey yaptığımızdan dolayı değil. Onların çıldırdıkları şey yani ‘reisi başkan yapacağız’ dememiz oldu. Valla bundan sonra da demeye devam edeceğiz. Şey kısmına takılmışlar herhalde ‘sonuç ne olursa olsun’. Evet sonuç ne olursa olsun başkan yapacağız kardeşim. Ben bugün Ahmet Hakan’ın Nişantaşı’na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum. Gidecektim böyle bekleyecektim. ‘gel bakayım buraya’ falan diye. Çok korkaktır yani o damlar çok korkak. Şimdi ikinci şeyde de aynı şekilde Sedat Ergin’e baktın mı terliyor merliyor bilmem ne kendilerinden geçiyorlar bunlar dayak yememişler hiç. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş yani dayak yeselerdi…”

Avukat Eren Mustafa Şener dilekçesinin devamında Sedat Ergin’e açık bir şekilde korkak denildiğini, Boynukalın’ın ‘hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş yani dayak yeselerdi..’ diyerek de açık bir şekilde Sedat Ergin’e yönelen saldırının övüldüğünü, hatta geç kalınmış bir eylem olarak adlandırıldığına dikkat çekti. Avukat Şener, şikayet konusu görüntülerin halen başta Youtube internet sitesi olmak üzere video paylaşım sitelerinde yayınlanmaya devam ettiğini, dolayısıyla eylemin her geçen gün tekrarlandığını ve müvekkilinin kişilik haklarına yönelen saldırının etkisinin artmakta olduğu belirtti.