Güneş 'Al sana belge' dedi, 'kırmızı fularlı kız' da gerekçe gösterilerek Doğan Medya 'terör propagandası yapmak'la suçlandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Doğan Medya Grubu bünyesindeki bazı medya kuruluşlarında yer alan bazı haberlerden dolayı yetkililer hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'' iddiasıyla soruşturma açıldı. Hürriyet gazetesi, söz konusu soruşturmayı gazetenin internet sitesinde "Palavralarla dolu manşeti ciddiye alıp soruşturma başlattılar" başlığıyla haberleştirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt, Güneş gazetesinin 10 Eylül 2015'teki ''Al Sana Belge" başlıklı haberini ihbar kabul ederek, yaptıkları yayınlardan dolayı Doğan Medya Grubu hakkında resen soruşturma başlattı.

Grup bünyesindeki bazı televizyon ve gazetelerde ''29 Ağustos 2015'te Siirt'te şehit düşen askerlerin fotoğraflarının sansürsüz yayınlanması", ''Tunceli'de öldürülen PKK'lıların fotoğraflarının sansürlenmesi'' ile ''Cüneyt Özdemir'in PKK'ya katıldığı iddia edilen 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile televizyondaki röportajı''nın soruşturmaya konu olduğu öğrenildi.

Güneş gazetesinin soruşturmaya gerekçe olarak gösterilen 10 Eylül tarihli birinci sayfası: