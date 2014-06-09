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'Doçent Özdemir'i öldürdüğüm sırada Asuman yanımdaydı'

Doçent cinayetinin zanlısı profesör: Özdemir, ‘yetişin adam öldürüyorlar’ diye bağırmaya başladı. Ben de bir anda paniğe kapılarak bağırmasın diye bıçakla boğazını kestim

09 Haziran 2014 18:30

Selçuk Üniversitesi’nde Doç.Dr. Celalettin Özdemir’i öldüren Prof. Dr. Ahmet G., emniyette verdiği ifadesinde, “Olay günü, Asuman S. ile konuştum. Konuşmamızda bana, Özdemir’in yine beni karıma söylemekle tehdit ettiğini söyledi. Bu konuşmanın ardından doçentle konuşmak üzere odasına doğru yöneldim. Bu sırada Asuman S. de arkamdan geliyordu” dedi.

Ahmet G., “Özdemir’le tartışmamız bir anda şiddetlendi. Ben bu sırada yanımdaki bıçakla doçente saldırdım. Daha sonra bıçağı birkaç kez sapladım. Özdemir bunun üzerine “yetişin adam öldürüyorlar” şeklinde bağırmaya başladı. Ben de bir anda paniğe kapılarak bağırmasın diye bıçakla boğazını kestim. Doç. Dr. Özdemir kanlar içinde yere düştü” diye konuştu.

Millyet gazetesinden Sertaç Koç’un haberine göre, cinayet anında odanın Asuman S. tarafından üzerine kilitlendiğini söyleyen Ahmet G., olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Elimle kapıyı açmak istediğimde kapı kilitliydi. Daha sonra üzerimin kan olduğunu fark ettim. Özdemir’in montunu giydim odanın penceresinden atlayarak kaçtım. Eve giderek üzerimi değiştirdim.

Gece doçentin odasına geri geldim ve yine pencereden odaya girdim. Odadaki kan izlerini ve parmak izlerimi temizledim.  Daha sonra, Asuman’ın olay esnasında odaya attığı anahtarı alarak kapıyı açtım ve dışarı çıktım. Kapıyı kilitledikten sonra da Asuman S., ile her zaman buluştuğumuz otelde buluştum. Bunun sonrasında da Adliye’ye giderek savcılığa teslim oldum.”

Selçuk Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet G.’nin, aynı fakültede görevli Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i, boğazını keserek öldürdüğü, cinayetin ayrıntılarına Milliyet gazetesinden Sertaç Koç ulaştı.

Alınan bilgilere göre, Prof. Dr. Ahmet G., olayın ardından Karatay ilçesindeki Adliye’ye giderek teslim oldu. Ahmet G.’nin bu itirafı karşısında dehşete düşen savcı, durumu hemen polise bildirdi. Ahmet G., emniyette verdiği ifadesinde şunları kaydetti:

 

'İki yıldır birlikteyiz'

 

 “Fakültede görevli Asuman S., ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğimiz vardı. Ben ve o evli olduğumuz için Konya’daki bir otelde birçok kez buluştuk. Asuman S. benden ihtiyacı olduğunu söyleyerek birçok kez para aldı. Bazen bana hamile kaldığını ve kürtaj olması gerektiğini söyleyerek bazen de çeşitli bahanelerle para almayı sürdürdü.

Daha sonra Asuman’ın cep telefonuna gelen aşk mesajlarından aynı fakültede Doç. Dr. olan Özdemir’in de, sekreter Asuman S. ile ilişki yaşadığını öğrendim. Ben daha sonra bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Asuman S. , Özdemir’in de benden haberdar olduğunu ve benden ayrılmasını istediğini söyledi.

 

 ‘Psikolojimi bozdu’

 

Özdemir’le aramızdaki gerginlikler son bir aydır şiddetli şekilde sürüyordu. Ona Asuman S.’den ayrılmasını söyledim. Beni eşim olan Prof. Dr. H.G.’ye ve üniversite yönetimine şikayet etmekle tehdit etti. Elinde benim Asuman S.’ye gönderdiğim cep telefonu mesajları olduğunu söyledi. Bu durum psikolojimi bozdu.

Olay günü, Asuman S. ile konuştum. Konuşmamızda bana, Özdemir’in yine beni karıma söylemekle tehdit ettiğini söyledi. Bu konuşmanın ardından doçentle konuşmak üzere odasına doğru yöneldim. Bu sırada Asuman S. de arkamdan geliyordu.

Özdemir’le tartışmamız bir anda şiddetlendi. Ben bu sırada yanımdaki bıçakla doçente saldırdım. Daha sonra bıçağı birkaç kez sapladım. Özdemir bunun üzerine “yetişin adam öldürüyorlar” şeklinde bağırmaya başladı. Ben de bir anda paniğe kapılarak bağırmasın diye bıçakla boğazını kestim. Doç. Dr. Özdemir kanlar içinde yere düştü.

 

'Odayı arkadan kilitledi'

 

Bu bağrışmaların ardından odanın Asuman S. tarafından üzerime kilitlediğini duydum. Elimle kapıyı açmak istediğimde kapı kilitliydi. Daha sonra üzerimin kan olduğunu fark ettim. Özdemir’in montunu giydim odanın penceresinden atlayarak kaçtım. Eve giderek üzerimi değiştirdim.

Gece doçentin odasına geri geldim ve yine pencereden odaya girdim. Odadaki kan izlerini ve parmak izlerimi temizledim.  Daha sonra, Asuman’ın olay esnasında odaya attığı anahtarı alarak kapıyı açtım ve dışarı çıktım. Kapıyı kilitledikten sonra da Asuman S., ile her zaman buluştuğumuz otelde buluştum. Bunun sonrasında da Adliye’ye giderek savcılığa teslim oldum.”

 

'Asuman S. iddiaları reddetti'

 

Prof.Dr. Ahmet G.’nin cinayet işlenirken arkamdaydı, odayı üzerime kilitledi iddiaları üzerine polis ekipleri, sekreter Asuman S.’yi de gözaltına aldı. Asuman S.’nin emniyetteki ifadesinde, profesör Ahmet G. ile ilişkisini kabul ettiği, ancak öldürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir ile ilişkisi olduğunu kabul etmediği öğrenildi. Sekreter Asuman S. ayrıca, profesör Ahmet G.’nin cinayet anında arkasından odaya geldiğini ve odanın kapısını kilitleyerek anahtarı içeriye attığı yönündeki iddiaları ise kabul etmediği öğrenildi.

 

'Serbest kaldı'

 

Ahmet G. ve Asuman S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. Her iki şühpeli de emniyetteki ifadelerini tekrarladı. Ahmet G. tutuklanırken, Asuman S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerden yola çıkan polis, Ahmet G. ve Asuman S.’nin Konya merkezindeki bir otelde 20’den fazla buluştuğunu tespit etti.

 

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