Doçent cinayetinde tutuklanan profesör: Hayırlısı böyleymiş!

Konya’da Selçuk Üniversitesi’nde Doç.Dr. Celalettin Öztürk’ü boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Prof.Dr. Ahmet G.’nin, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, ”Ne yapalım, hayırlısı böyleymiş” dediği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Dönmez’in haberine göre, geçen pazartesi günü cinayeti işledikten sonra bir otele yerleşen Prof. Dr. Ahmet G.’nin burada, yakalandığı perşembe gününe kadar otelden çıkmadığı ve en iyi ağır ceza avukatını bulmak için araştırma yaptığı öğrenildi. Dün adliyede yaklaşık 8 saat sorgulanan Prof. Dr. Ahmet G.’nin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra, ”Ne yapalım, hayırlısı böyleymiş” dediği ileri sürüldü. Mahkemede ifadesi tamamlanan Prof.Dr. Ahmet G., ’Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu.

Cinayetin ardından emeklilik dilekçesini üniversite yönetimine sunduğu öğrenilen Prof.Dr. Ahmet G.’nin dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurulu’na gönderildiği bildirildi. Eşi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan G.’nin de geçen çarşamba günü rapor aldığı ve önümüzdeki hafta içi göreve başlayacağı öğrenildi.

Sekreter ikinci evliliğini yapmış

’Cinayete iştirak suçundan’ gözaltına alınan çıkarıldığı mahkemece ’adli kontrol’ kararıyla serbest bırakılan sekreter Asuman S. de evinine kapandı, basın mensuplarının görüşme talebini reddetti.

İkinci evliliğini yaptığı öğrenilen Asuman S.’nin, cinayetin ardından Prof. Dr. Ahmet G. ile buluştuğu öne sürülürken, ifadesinde cinayetle bilgisinin ve ilgisini olmadığını söylediği iddia edildi.

Profesör, doçenti öldürdü

Olay, geçen pazartesi günü Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde meydana geldi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan G.’nin eşi 1 çocuk babası 55 yaşındaki Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet G., Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 2 çocuk babası 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i, ilgi duydukları sekreter 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Asuman S. nedeniyle tartışma sonucu odasında boğazından keserek öldürdü. Özdemir’in cesedi olaydan 2 gün sonra kendisinden haber alamayan ailesinin fakülte yönetimini bildirmesi ve kilitli olan odasından koku gelmesi sonucu bulundu.