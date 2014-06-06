Doçent cinayetinde sekretere gözaltı

Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki Doç. Dr. Celalettin Özdemir'in cinayetiyle ilgili olarak katil zanlısı profesörün sekreteri de gözaltına alındı. Hem profesörün, hem de öldürülen doçentin evli olan sekretere ilgi duyduğu iddia edildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Celalettin Özdemir dün üniversitedeki odasında ölü bulunmuştu.

Gözaltına alınan Kimya Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A.G. suçunu itiraf etmişti. Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. A.G.'nin sekreteri A.S. de "cinayeti gizlemek" suçundan gözaltına alındı.

Kıskançlık cinayeti mi?

Hem profesörün, hem de öldürülen doçentin evli olan sekretere ilgi duyduğu iddia edildi.Cinayetle ilgili Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de idari soruşturma başlattı.