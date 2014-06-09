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Doçenti öldüren profesörün dekan eşinin istifası istendi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, 'Şu anda dekanın içinde bulunduğu psikolojiyle sağlıklı bir idarecilik yapamaz. O nedenle istifasını istedim' dedi

09 Haziran 2014 16:18

Konya’da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi’nde Prof.Dr. Ahmet G.’nin, Doç.Dr. Celalettin Öztürk’ü boğazını keserek öldürmesinin nedeni olduğu belirtilen, iki öğretim üyesinin ilgi duyduğu sekreter Asuman S.’nin işine son verdi. Rektörlük ayrıca zanlı Prof.Dr. Ahmet G.’nin eşi olan halen sağlık raporu bulunan Prof.Dr. Handan G.’den de Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa etmesini istedi.Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel konuyla ilgili "Şu anda dekanın içinde bulunduğu psikolojiyle sağlıklı bir idarecilik yapamaz. O nedenle istifasını istedim" açıklamasını yaptı.

 

‘Sağlıklı bir yöneticilik yapamaz’

 

Mehmet Kayhan Yıldız ile Hasan Dönmez’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, geçen pazartesi günü Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde meydana gelen olayda, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Handan G.’nin eşi 1 çocuk babası 55 yaşındaki Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet G., Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 2 çocuk babası 42 yaşındaki Doç.Dr. Celalettin Özdemir’i, ilgi duydukları sekreter 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Asuman S. nedeniyle tartışma sonucu odasında boğazından keserek öldürdü. Özdemir’in cesedi olaydan 2 gün sonra kendisinden haber alamayan ailesinin fakülte yönetimini bildirmesi ve kilitli olan odasından koku gelmesi sonucu bulundu.

Cinayeti itiraf eden Prof.Dr. Ahmet G. tutuklandı. ’Cinayete iştirak suçundan’ gözaltına alınan Asuman S. de sevk edildiği mahkeme tarafından ’Adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, olayın ardından taşeron firmanın personeli olarak çalışan sekreter Asuman S.’nin işine son verdi. Rektörlük ayrıca, Prof.Dr. Ahmet G.’nin eşi dekan Prof.Dr. Handan G.’nin dekanlıktan istifa etmesini istediği belirtildi. Dekan Prof.Dr. Handan G.’nin, geçen çarşamba günü sağlık raporu aldığı, halen raporlu olduğu kaydedildi.

 

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