Doçent boğazı kesilerek öldürüldü, katil zanlısı profesör gözaltında!

Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Celalettin Özdemir, fakültedeki odasında boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. A.G. gözaltına alındı. Prof. A.G., suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir, üniversitedeki odasında boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından aynı üniversitede Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı olan ve iki gündür evine gitmediği tespit edilen Prof. Dr. A.G. gözaltına alındı.

Eşinden 6 ay önce boşanan 2 çocuk babası Doç. Dr. Celalettin Özdemir’den 2 gündür haber alamayan yakınları merak edip gidebileceği her tarafı aradı, bulamayınca da görev yaptığı Selçuk Üniversitesi yetkililerine durumu iletti.

Mühendislik Fakültesi’ndeki arkadaşları da kendisini 2 gündür görmediğini söyleyince Alaeddin Keykubat Kampusu Mühendislik Fakültesi binasındaki odasında inceleme yapmak için giden görevliler kapının kilitli olduğunu gördü.

Ancak içerden koku geldiğini fark eden görevliler çilingir çağırarak kapıyı açtırdığında Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in kanlar içinde cesediyle karşılaşıldı.

Polis ve savcı tarafından yapılan incelemede Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in boğazının kesildiği ve vücudunda bıçak darbeleri saptandı.

Otopsi için cesedi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in cinayete kurban gittiği belirlenirken, katilin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Doç. Dr. Celalettin Özdemir’in odasında boğazı kesilerek öldürülmesi, Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve öğrencileri şoke etti.

Profesör mü öldürdü

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan inceleme ve takibin ardından Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i, aynı fakültede Kimya Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A.G.'nin öldürdüğü iddia edildi.

Özdemir'in cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesinin ardından polis, fakültede olay anında gürültüyü duyan olup, olmadığını araştırdı. Bu sırada aynı fakültede Kimya Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet G.'nin 2 gündür, fakülteye gelmediği belirlendi.

Polis, Ahmet G.'nin 2 gündür evine de gitmediği tespit edilince, araç plakasından yola çıkarak araştırma başlattı. MOBESE kameralarında Ahmet G.'nin Karatay ilçesinde olduğunu saptayan polis, trafikte seyir halinde iken gözaltına aldı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ahmet G., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.